El dólar blue hoy domingo 25 de enero se ofrece a $ 1454 para la compra y $ 1485 para la venta.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza en lo que va de enero $ 45 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 25 de enero opera en $ 1405 para la compra y $ 1455 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa cerró la semana anterior en su cotización más baja en más de dos meses. El valor actual no se registraba desde el 20 de noviembre. En lo que va del enero acumula $ 25 de retroceso.

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 2,06%.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1891,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435). Fuente: Shutterstock rafastockbr

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1402,20 para la compra y $ 1452,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1554,82.

Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

El Banco Central (BCRA) compró el viernes pasado u$s 75 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. Así, en doce ruedas de enero ya acumuló u$s 978 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.561 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 25 de enero

El dólar blue hoy domingo 25 de enero cotiza a $ 1465 para la compra y $ 1485 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1405 $ 1455 Dólar Blue $ 1465 $ 1485 Dólar Mayorista $ 1402,20 $ 1452,10 Dólar MEP $ 1.466,92 $ 1.470,17 Dólar CCL $ 1.510,02 $ 1.535

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 25 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 25 de enero se consigue a $ 1.510,02 para la compra y $ 1.535 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 25 de enero

El dólar MEP hoy domingo 25 de enero se ubica a $ 1.466,92 para la compra y $ 1.470,17 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 25 de enero

El dólar oficial hoy domingo 25 de enero opera a $ 1455. Banco por banco, así opera:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.405,000 1.455,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.450,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.405,000 1.455,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.414,000 1.454,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.390,000 1.450,000 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.405,000 1.455,000 BRUBANK S.A.U. 1.400,000 1.450,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.405,000 1.455,000 BANCO MACRO S.A. 1.405,000 1.460,000 BANCO PIANO S.A. 1.405,000 1.450,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.395,000 1.445,000

El techo de la banda cambiaria está lejos del dólar oficial: qué bonos en pesos que recomiendan para aprovecharlo

La banda superior del esquema cambiario comienza a tomar velocidad, ya que está capturando la inflación de diciembre de 2,8%.

Hoy, el mercado tiene incorporado precios de dólar futuro y break even de dólar en los títulos en pesos en un tipo de cambio dentro de la banda.

Los analistas ven valor en los bonos en pesos. Cuáles son los títulos recomendados.

Leé la nota completa en este enlace.