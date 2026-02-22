El dólar blue hoy domingo 22 de febrero cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta. El paralelo lleva perdidos $ 45 desde que comenzó el mes y $ 100 respecto desde que arrancó el año ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy domingo 22 de febrero se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1395 para la venta, en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa acumula una fuerte caída en lo que va de febrero (retrocedió $ 70). Además, se ubica $ 85 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). No alcanzaba un valor tan bajo desde el 15 de octubre del año pasado, cuando cerró en $ 1.385. Ahora, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,77%. En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1833 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1342,30 para la compra y $ 1392,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1595,93. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 167 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2421 millones en 33 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.261 millones. El dólar blue hoy domingo 22 de febrero cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 22 de febrero se consigue a $ 1448,50 para la compra y $ 1452,60 para la venta. El dólar MEP hoy domingo 22 de febrero se ubica a $ 1400,10 para la compra y $ 1400,60 para la venta. El dólar oficial domingo 22 de febrero opera a $ 1395. Banco por banco, los precios son: La baja del dólar oficial y de las cotizaciones financieras, junto con la apreciación del peso, impulsó en las primeras semanas del año fuertes ganancias en dólares vía carry trade. Tasas nominales todavía elevadas y un tipo de cambio descendente: combinación perfecta. Pero cuanto más baja el dólar, más fino se vuelve el margen. Leé la nota completa en este enlace