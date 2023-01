Dólar blue hoy: a cuánto cotiza con el dólar CCL y MEP este domingo 1 de enero

El dólar blue hoy domingo 1 de enero cotiza a $ 342,00 para la compra y $ 346,00 para la venta.

El dólar blue registró una nueva baja en la última jornada de operaciones del 2022. Con una caída de $ 4, el precio de la divisa en la plaza paralela siguió compensando sus repuntes previos y se alejó de su máximo histórico nominal.

Durante el 2022, la moneda informal creció $ 138, es decir, 66,34%, casi 30 puntos porcentuales menos que la inflación del mismo período.

Dólar récord: cómo le fue al blue y los financieros en 2022



Dólar blue: por qué sube y hasta dónde puede llegar esta semana



En tanto, el dólar oficial hoy domingo 1 de enero cotiza a $ 175,25 para la compra y $ 183,25 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 366,50.



El Banco Central (BCRA) terminó la jornada de este viernes con compras por u$s 133 millones, en el mes acumuló compras por unos u$s 1.987 millones y en el año u$s 5.824 millones, superando la marca del 2021.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 1 de enero

El dólar blue hoy domingo 1 de enero cotiza $ 342,00 para la compra y $ 346,00 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 175,25 $ 183,25 Dólar Blue $ 342,00 $ 346,00 Dólar Turista $ 366,50 Dólar CCL $ 335,38 $ 350,22 Dólar MEP $ 334,76 $ 336,65

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy domingo 1 de enero

El dólar CCL hoy domingo 1 de enero cotiza en $ 335,38 para la compra y $ 350,22 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 1 de enero

El dólar MEP o dólar bolsa domigno 1 de enero cotiza en $ 334,76 para la compra y $ 336,65 para la venta.

El dólar finalizó el año a $ 346, es decir, $ 138 pesos arriba de la cotización con la que arrancó el año.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 1 de enero

En cuanto al dólar oficial hoy domingo 1 de enero, cotiza a $ 183,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Dólar: un blue inquieto y menor liquidación de soja recibieron a los campeones en la City



Dólar soja, efecto SIRA y el nuevo viento de cola que le da respiro al superávit comercial



El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 175,000 185,000 Banco Nación 175,300 183,200 ICBC 175,750 183,000 BBVA 176,260 189,940 Banco Supervielle 175,500 184,500 Banco Patagonia 176,000 184,000 Banco Santander 176,500 184,500 Brubank 176,000 184,500 HSBC 174,000 184,000 Credicoop 177,010 183,200 Banco Itaú 175,600 184,300 Banco Macro 175,000 185,000 Banco Piano 179,000 181,796 Cambios Online 177,500 179,900

Dólar blue: cómo le fue durante 2022

El dólar se despidió de 2022 con movimientos bruscos, tras otro año agitado. Cerca del cierre del año, la demanda genuina por parte de los que están por viajar al exterior durante el verano hizo que el informal trepara $ 44 (14%) hasta llegar a tocar el récord nominal de $ 359 , sucedido por su posterior moderación.

A pesar del avance, perdió contra la inflación. Si bien los precios de la divisa en los mercados paralelos acumularon subas importantes durante el año y alcanzaron niveles récords en términos nominales, el avance se quedó corto frente a la escalada inflacionaria, que cierra 2022 con un alza de alrededor del 95 ciento.

El precio del dólar blue acumuló un incremento del 67% en el año. Para empatarle a la inflación, su precio debió subir en torno a los $ 410, nivel del que quedó muy lejos. Asimismo, las cotizaciones financieras del dólar, como el MEP y el contado con liquidación (CCL), avanzaron en torno al 68 por ciento.



Lee la nota completa cliqueando en el siguiente enlace