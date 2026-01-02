El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este viernes, 2 de enero de 2026 es de $ 1.510 para la compra y y $ 1530.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 24.71%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.35%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.530, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.510.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1235.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las limitaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: