Este martes, 2 de diciembre de 2025, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.425 para la compra y $ 1445.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 23.51%, es mayor que la volatilidad anual del 21.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Fuente: narrativas-ar

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.550, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1165.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: