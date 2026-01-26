El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 es de $ 1.465 para la compra y y $ 1485.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 22.05%, es mayor que la volatilidad anual del 20.51%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.510, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.465.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1315.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: