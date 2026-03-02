Este lunes, 2 de marzo de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.405 para la compra y $ 1425.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 17.40%, es menor que la volatilidad anual del 20.79%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.510, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.405. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1345.0, según los datos registrados. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las limitaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: