Dólar blue, cerca de sus niveles máximos: ¿Está caro o barato?

Más allá de los saltos que ha registrado y de la tendencia alcista que viene exhibiendo desde principios de abril pasado, durante el último tiempo los dólares paralelos han estado avanzando por debajo del ritmo inflacionario , el cual desde octubre se mantiene por encima del 3% mensual, a pesar de los controles oficiales y del escenario económico.

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler consideró que en el dólar blue, que viene oscilando en torno a los $ 180, se está observando cierto "atraso", si se lo compara con la evolución de la base monetaria ampliada, la cual continúa en ascenso, superando ampliamente el recorrido de la cotización informal.

"Los datos demuestran que los movimientos del dólar paralelo tienen más que ver con la cantidad de pesos que hay en la economía, que emite el Banco Central (BCRA), por más que después los termine absorbiendo a través de Leliq y pases pasivos, que con todas estas regulaciones que intenta imponer", afirmó Buteler.

De acuerdo con el especialista, en el país hay muchos más pesos de lo que se demanda, por lo cual " va a seguir habiendo subas en los tipos de cambio paralelos , ya sea por cuestiones internas, como pueden ser las elecciones u otros factores, o shocks externos que hagan que los agentes económicos se quieran refugiar más".

En ese sentido, remarcó que si el Gobierno sigue emitiendo, como lo viene haciendo hasta ahora, por más "trabas" que implemente, alguno de los dólares alternativos "se le va a escapar", porque "el peso argentino no sirve como reserva de valor , si tiene una inflación de 50% y saltos cambiarios", tales como los que se han visto en el último tiempo.

"Si el Gobierno quiere detener la suba del precio del blue y que la brecha cambiaria no sea tan alta, tiene que dejar de emitir moneda . La mejor medida para controlar el tipo de cambio, es controlar lo que se emite. Mientras no se haga eso, todo lo demás son parches que no atacan al problema de fondo", sostuvo.

Por su parte, Matín Vauthier, director de Anker, considera que no hay un atraso en el dólar comparado con otros períodos, sino que, al contrario, está en niveles muy elevados , debido a un contexto en el que la demanda de dinero es muy débil y el balance del Banco Central está muy deteriorado , con muchos pasivos en pesos y pocos activos propios en dólares, que son las reservas netas.

"Hay que tener en cuenta que los precios del dólar blue y de los dólares financieros están niveles de overshooting. Cuando los miramos en términos reales, no están muy lejos de los niveles de la salida de la convertibilidad. Están un poco por debajo, con lo cual no es un tipo de cambio de equilibrio para la Argentina", señaló.

Vauthier agregó que, incluso, cuando se observa el tipo de cambio oficial, tampoco se encuentra en niveles malos, teniendo en cuenta que si se compara con el pasado reciente, se ubica 18% por encima del 17 de diciembre de 2015, cuando fue la salida del cepo cambiario , por lo cual consideró que es un tipo de cambio "bastante razonable".

"Si Argentina logra avanzar con un programa económico consistente, que permita revertir expectativas en el marco de un acuerdo con el FMI, recuperar la confianza y fortalecer la demanda de pesos, probablemente los dólares alternativos y la brecha cambiaria disminuirían significativamente , porque lo que hoy reflejan es una demanda de pesos muy débil", sostuvo.



En tanto, Amilcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), coincidió en que si se compara con los niveles históricos, el precio actual del billete paralelo se ubica cerca de los niveles en los que cotizaba tras la salida de la convertibilidad, por lo cual consideró que se trata de un dólar "super competitivo".

Collante comentó que si se hace el ejercicio de traer a la actualidad el precio récord que alcanzó el blue en octubre del año pasado, cuando llegó a los $ 195 , hoy se le tendría que agregar más del 40% de inflación acumulada durante estos meses, con lo cual agregándole ese valor adicional estaría por encima de los 270 pesos .