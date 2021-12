Dólar blue en riesgo: se disparan las alertas por un nuevo billete falso en circulación

El dólar blue hoy abre estable este lunes 27 de diciembre de 2021 y cotiza a $ 204 para la venta , tras el salto que registró el jueves pasado.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo registra una brecha de casi 100% respecto del tipo de cambio oficial mayorista, mientras que las proyecciones sobre su precio en 2022 ya rozan los $ 300.

Aún bajo el efecto aguinaldo y la posibilidad de obtener una rentabilidad de $ 5408 al hacer puré con sólo utilizar el cupo completo de 200 dólares, la aparición de nuevos ahorristas en la City encendieron también nuevas alarmas por mayor circulación de billetes falsos.

Anticipo: los 17 proyectos que pidió Argentina para que financie China

A cuánto cotizará el dólar blue en 2022: la cifra récord que mostró una encuesta

Alerta dólar blue: el nuevo billete falso que circula en la City

"La calidad del papel era muy mala" , señaló un operador del mercado paralelo al describir el diseño apócrifo detectado en las últimas jornadas.

El billete de dólar blue falso que reactivó las alertas por su falta de autenticidad corresponde a la numeración de 20.

"Quiero decir, mis detectores, ni bien tocaron estos billetes, se dieron cuenta de que el papel no es el mismo tipo de papel que tendría en un billete normal de u$s 20. Además, el color, el verde, no coincidía con el verde que verías en un billete verdadero. Estaba un poco más oscuro ", agregó.

No es la primera vez que se advierte por ediciones falsificadas que atentan contra la divisa estadounidense de 20. De acuerdo al último reporte anual de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés), esta es la numeración más falsificada dentro de su territorio, aunque a nivel mundial es el de u$s 100, con una gran presencia de los superdólares norcoreanos.

Dólar hoy: cómo arrancan la semana los diferentes tipos de cambio

El pedido del FMI que genera dudas entre los economistas para 2022 y 2023

Cómo reconocer un billete de u$s 20 verdadero

El billete de u$s 20 presenta colores de fondo sutiles en verde y durazno, e incluye un hilo de seguridad incrustado que brilla de color verde cuando es iluminado con luz ultravioleta.

Además cuenta también con una marca de agua del retrato del presidente Andrew Jackson que es visible desde ambos lados cuando se lo sostiene a contraluz.





El sorteo argentino de fin de año que reparte $ 1 millón: cómo anotarse y cobrarlo en criptodólares

AFIP definió nuevas excepciones a la percepción del 35% para operaciones alcanzadas por impuesto PAIS

Cómo saber si un billete de u$s 20 en real con la regla de tres





1) TOCAR la superficie del billete y sentir:

La textura: el papel y polímero usados en la fabricación de los billetes tienen una consistencia y textura diferentes al papel bond. La diferencia se puede percibir al simple tacto de los billetes y al observarlos bajo luz ultravioleta (también conocida como "luz negra"), ya que a diferencia del papel bond, los billetes no brillan con este tipo de luz.

2) MIRAR el billete e identificar:

Marca de agua: consiste en una imagen que se forma en el papel o polímero durante su fabricación y que se puede ver por ambas caras del billete al observar a contraluz, apreciándose los detalles y tonalidades que la componen.

3) GIRAR el billete y ver: