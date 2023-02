Dólar blue: cuál es el techo insuperable de cotización, según este gurú de las finanzas

El economista de la Universidad Nacional de la San Martín (UNSaM) y analista de finanzas, Gustavo Saraceni , ubicó en $ 380 el techo máximo de cotización que el dólar blue hoy "parece no poder superar" en el corto plazo.

A través de un video publicado el miércoles en su cuenta de Instagram, el gurú subrayó cómo a pesar del documento lanzado por la mesa nacional de Juntos por el Cambio donde se advirtió por un "efecto bomba" del escenario local junto al "dato malo" de inflación de enero 2023 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la divisa no mostró comportamiento a la suba.

"No les parece raro que después del mal dato de la inflación y de todo el día que se armó con la declaración de la oposición de los otros días el dólar no se haya ido al mismísimo demonio, de hecho, el dólar blue sigue en $ 379 y pareciera que tiene un techo insuperable ahí" , postuló Saraceni.

El billete informal cerró el miércoles a $ 374 para la compra y $ 378 para la venta, mientras que el oficial se ubicó en $ 190,47 y $ 199,47, respectivamente. La brecha entre ambos indicadores escaló a 96.36%.



Para Gustavo Saraceni, el dólar blue no logrará superar el techo de los $ 380 en el corto plazo

Al ahondar en los componentes que le permiten anticipar hoy la cotización sin sobresaltos, el economista de la UNSaM resaltó la baja de los tipos de cambio financieros al igual que el bono AL3O, señalado como uno de los instrumentos predilectos a la hora de hacer "carry trade" .

"El dólar financiero bajó dos pesos, a $ 368, y el bono AL30 junto al GD30 y el Merval están bajando. A no alarmarse" , sentenció.

Qué pasó en el mercado el miércoles 15 de febrero de 2023



El dólar mayorista subió 39 centavos a $192,38 (109,74% TEA), negociando U$S 262 millones spot en MAE.

Según operadores del mercado de cambios recopilados por SBS Trading, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habría finalizado la rueda con saldo vendedor de U$S 292 millones en sus intervenciones en el mercado spot (U$S 262 millones habrían sido por pagos anticipados de energía). En febrero acumula un rojo por U$S 822 millones.

Por su parte, en el mercado de futuros en Rofex se negociaron U$S 543 millones, con un incremento del open interest de 41.000 contratos para totalizar U$S 2.870 millones.