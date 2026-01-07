Al cierre de los mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.495. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,99% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento sugiere un incremento en la demanda y una posible expectativa de devaluación de la moneda local, lo que podría influir en decisiones económicas a corto plazo.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 15.25%, es menor que la volatilidad anual del 21.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar de este miércoles, 7 de enero de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.495.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: