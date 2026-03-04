Al cierre de los mercados de este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.395. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,36% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando el segundo día consecutivo de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la moneda, lo que podría indicar una mayor incertidumbre en el mercado o expectativas de devaluación del peso. La tendencia al alza refleja un cambio en la percepción de los inversores respecto a la estabilidad económica. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.400. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. Los que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).