Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY lunes 1 de septiembre

La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 1 de septiembre de 2025 alcanzó los $ 1.370, cifra que señala una diferencia de -0,37% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de una tendencia ascendente que se ha observado en los últimos días, donde el valor ha fluctuado, pero en general ha ido en aumento en comparación con la semana pasada.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 15.37%, es menor que la volatilidad anual del 19.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.375, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.150.

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: