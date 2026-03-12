Al cierre de los mercados de este jueves, 12 de marzo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.400. Esta cifra demuestra una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un clima económico en el que los inversores buscan refugio en el dólar, lo que podría tener implicaciones en la economía local. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 15.91%, es menor que la volatilidad anual del 20.83%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: