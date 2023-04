Dólar blue a $ 460: por qué ya debería estar en ese valor según el Gurú de la City

Tras la disparada de $ 10 del dólar blue en una sola jornada en el que cerró a $ 418 para la venta, el mercado se encuentra en un punto volátil debido al complicado contexto macroeconómico y político de cara a las elecciones presidenciales de este año. Además, aseveró que el dólar informal hoy "es una ganga".

La suba de precios al alza, con un 7,7% de suba récord en años para marzo y un 104,3% de inflación interanual, le marca la cancha al Gobierno y, tal como remarca el analista financiero Salvador Di Stefano, este se encuentra ante "una prueba de fuego con la tasa de interés", la cual necesariamente deberá actualizarse en línea con el IPC.

En este contexto, los ahorristas e inversionistas que aún mantienen parte de sus carteras en pesos comenzaron una progresiva dolarización que "empuja al dólar a nuevos máximos", en este caso, al techo visto ayer de $ 422 para la venta de la divisa informal.

Inflación y elecciones: la proyección de Salvador Di Stefano

En este contexto, Salvador Di Stefano enfatizó que, dado que todavía resta un cambio de gobierno por delante, "todo podría ser más traumático". Respecto a la inflación, en caso de que esta se mantenga en los niveles de marzo -7,7%- hasta noviembre de este año, esta superaría el 140% interanual.

Además, "si el próximo gobierno ajustara el tipo de cambio un 50% en diciembre, un 20% en enero y a partir de allí devaluara a un ritmo del 5,0% mensual, lo que tendríamos en un año sería una devaluación del 196,0%".

Aunque remarcó que estos cálculos son "futurología", subrayó que "no dejan de preocupar". "La inflación no se detiene, el mercado está ajustando a un ritmo semanal", agregó el respecto en un análisis compartido en sus sitio web.

Y explicó que "en el mercado se nota un alargamiento de los plazos de pago", lo que obliga a muchas empresas a sumar estos costos al valor de los productos. Tal como ilustra Di Stefano, el panorama inflacionario obliga a estas a modificar sus precios cada unos siete días debido a bajas en las ventas, aumento de los insumos o salarios, entre otras, lo que impulsa una dinámica de inflación espiralizada.

"Probablemente, alguien con mucha razón podría decir que el precio lo pone el mercado, y es absolutamente cierto, lo que podríamos añadir es: si el mercado no tolera dicho nivel de precios, es muy probable que las empresas tengan que bajar precios o no tengan ventas, con lo cual van a incurrir en perdidas, y puede llevar a un problema en la cadena de pagos", resumió al respecto.



Debido a este panorama, Di Stefano asegura que la Argentina se acerca a un "escenario de recinflación", es decir, recesión e inflación. "La estanflación, que es estancamiento con inflación, quedo en el pasado", aseveró.

Dolarización de carteras: el análisis de Di Stefano

Para que los inversores no migren su tenencia de pesos a carteras dolarizadas, el Banco Central debe ajustar la tasa de interés en línea con la inflación: "En la medida que demore el aumento, los inversores comenzaran a migrar de la tenencia en pesos a dolarizar carteras".

Además, el especialista considera que adquirir letras del Tesoro o bonos en pesos ajustados por inflación tampoco son un resguardo de valor seguro, ya que "el próximo gobierno podría proceder a una reestructuración de pagos o reperfilamiento de vencimientos".

"En este contexto, solo queda por delante ver si el Banco Central eleva la tasa de política monetaria, o prefiere que los inversores tomen rumbo al dólar", remarca Di Stefano, quién destaca a los bonos soberanos hard dólar o a las obligaciones negociables como instrumentos que serán fuertemente solicitados por el mercado.



Y resumió nuevamente su punto "Si el gobierno no detiene la inflación, y no sube la tasa de interés de plazo fijo, habrá una migración de inversiones en pesos a dólares que no podrá detener".

En caso de que la inflación se espiralice, el titular de la consultora SDS remarca que las cotizaciones del dólar MEP y CCL no se podrán seguir "reprimiendo": aunque hoy cotizan entre los $ 410 y los $ 420 (en línea con el blue), "deberían estar cotizando en torno de los $ 460", asevera Di Stefano.

Además, asevera que "en este contexto, la cotización de los dólares alternativos no tiene techo". Es por esta razón que "tomar caución en pesos al 70% anual para comprar instrumentos dolarizados podría ser un buen negocio".

"En resumen, todos los caminos nos conducen a estar endeudados en pesos, tener bienes y, si sobran billetes, que sean dólares y no pesos. En este contexto el precio del dólar es una ganga", concluyó Di Stefano.