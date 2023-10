Dólar a $ 642, una chance única para cada vez menos ¿cómo comprar?

A partir del lunes, con la primera jornada hábil de octubre, se renueva una chance de comprar dólares a $ 642: es con el cupo de los u$s 200 del dólar ahorro, pero tiene condiciones.

Para poder acceder a esta chance, no habrá que haber comprado dólar MEP en los últimos 90 días ni se podrá hacer por los próximos 90 días.

El MEP subsidiado por el Gobierno está a $ 700, pero no tiene ningún límite de compra, sino más bien los fondos en blanco que uno pueda tener, siempre cuando no se superen los 100.000 nominales semanales del bono AL30, que es el equivalente a u$s 30.000.

El dólar de las empresas marcó un récord histórico: a cuánto trepó

Nueva medida del BCRA para contener al dólar Bolsa

MEP o ahorro

Por eso, hay quienes prefieren comprar MEP en lugar del ahorro. Sin embargo, hay quienes intentan la compra del dólar ahorro y no les dejan porque la empresa donde trabajó en 2020 pidió el ATP, por ejemplo.

Hay otros a quienes no le dejan comprar porque gastaron con la tarjeta de crédito, ya que el pago de Netflix, Amazon o Spotify, por ejemplo, reduce el cupo disponible.

Netflix

No obstante, si no deja comprar con u$s 200, vale intentar con montos más bajos, al descontar el pago de Netflix, por ejemplo, y probar con u$s 180, y así ir descendiendo.

Lo cierto es que cada vez son menos personas las que pueden acceder a dólar oficial. Ahora, quienes accedan al nuevo IFE y los beneficiarios del bono de $ 60.000 que dispuso el Gobierno para todos los trabajadores también quedarán inhabilitados para comprar divisas de forma oficial.

No obstante, si no deja comprar con u$s 200, vale intentar con montos más bajos, al descontar el pago de Netflix, por ejemplo, y probar con u$s 180, y así ir descendiendo.

Listado

La inhabilitación de los beneficiarios del bono de $ 60.000 para comprar la moneda estadounidense en el mercado oficial de cambios se suma al conjunto de restricciones que el Gobierno fue agregando desde el inicio de sus gestión, que son las siguientes: