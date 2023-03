Dólar agazapado: el dato económico que todos miran y puede disparar la cotización, ¿a cuánto se va el blue?

El dólar blue se encuentra agazapado y, de hecho, retrocedió en los últimos días. A pesar de eso, los principales indicadores económicos dicen que la divisa paralela puede saltar en los próximos meses, pese al sensato intento del Gobierno por mantenerlo planchado antes de las elecciones.

En la economía, existen algunos factores que pueden ayudar a los analistas a saber a cuánto se va a ir el dólar blue o el dólar MEP de acá a fin de año.

Mientras tanto, el dólar oficial cotiza este viernes 10 de marzo a $ 199 para la compra y a $ 207 para la venta. El dólar blue cotiza a $ 368 para la compra y $ 372 para la venta.

La proyección de la inflación anual es uno de los tantos indicadores que permiten saber cuál va a ser el valor de la divisa estadounidense. Según la encuesta a especialistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA), la inflación estaría en el 99,7% interanual.

Por lo tanto, gracias a este cálculo del mercado, es posible saber el pronóstico de la cotización del dólar blue. Así, para calcularlo, se debe sumar a la cotización de enero 2022 a la proyección del porcentaje de inflacionaria anual.

Es decir, se le debe sumar el 99,7% a la primera cotización del año, que fue de u$s 354. La suma da un total de u$s 707. En cambio, el dólar MEP podría escalar a u$s 667.

Estas son estimaciones según la inflación y no quiere decir que el dólar llegue a ese valor. Además, es pertinente recordar que el blue subió un 67% durante todo el 2022, mientras que la inflación anual fue bastante superior y llego al 99,8%.