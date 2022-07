Dólar: después del respiro de hoy, cuál será al próxima escala del CCL

El dólar se disparó a partir de la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía y la llegada de Silvina Batakis a la cartera de Hacienda.

Con el rally actual, el mercado comienza a hacer proyecciones sobre hacia dónde se puede dirigir el tipo de cambio en el futuro.

Las estimaciones apuntan a niveles de entre $290 a $300 para el contado con liquidación.

Para amortiguar la crisis, el BCRA vendió también una cifra récord en dólar futuro



Mercados bajo fuego: se desplomaron los bonos y repuntaron los futuros del dólar



Dólar volátil

El mercado cambiario está muy sensible y las noticias terminan impactando negativamente en las variables financieras.

El dólar se disparó el lunes para luego corregir parcialmente el martes.

El dólar contado con liquidación cayó el martes 6,3% a $263, mientras que el MEP baja 5% hasta los $257.

Aun con la baja actual, el mercado recalibra expectativas alcistas para el contado con liquidación, las cuales se ubican en niveles cercanos o superiores a los 200 pesos.

Sin embargo, la caída del dólar el martes no tranquiliza a los analistas y operadores, quienes ven mayores presiones cambiarias hacia adelante.

Desde la mesa de dinero de un banco local señalaron que las presiones cambiarias se mantienen sobre la mesa, aun con la caída del contado con liquidación en el día de hoy.

"Si bien el contado con liquidación cayó respecto del lunes, aun vemos presiones cambiarias subyacentes. La cantidad de pesos volcadas a la economía en las últimas jornadas fue muy importante. Esto le agrega más combustible al tipo de cambio. En esas expectativas también se ven una fuerte suba en las tasas de devaluación implícita del dólar. Vemos al dólar con fuerte tendencia alcista", dijeron desde el banco.

Dólar vs. los pesos de la calle

Históricamente, la evolución de la cantidad de pesos de la economía (M3 Privado) tiende a ser un factor determinante para establecer un objetivo del contado con liquidación.

La relación entre la base monetaria y el contado con liquidación da cuenta de que el peso sigue apreciado y que hay espacio para que el billete siga subiendo.

Desde el diciembre de 2019, ambas variables se han movido con bastante similitud, sin embargo, desde abril a la fecha el contado con liquidación quedo apreciado ya que se ubicó sustancialmente debajo del M3-

El contado con liquidación y la base monetaria amplia prácticamente se mueven a la par desde que asumió Alberto Fernández.

Por ello, el hecho de que el contado se ubique sustancialmente debajo de ese valor implica que sea un factor clave a monitorear.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el tipo de cambio de "convergencia", que iguala estas variables, se encontraba en 292 pesos.

"La evolución de la cantidad de pesos de la economía (M3 Privado) desde el 10-12-19 se encuentra adelantada un 16% a la evolución del Contado con Liquidación. El tipo de cambio de "convergencia", que iguala estas variables, se encontraba en $ 292 al comienzo del lunes", dijeron desde PPI.

Sobre ese punto, Emiliano Anselmi, head de macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que debido a que el M3 se construye con datos del BCRA que tienen una demora de tres días hábiles y que el BCRA ayer emitió $ 300.000 millones, el target podría ser superior por lo que el objetivo del dólar podría alcanzar los 303 pesos.

En relación a otro momento de shock en el mercado cambiario, Anselmi puntualiza el overshooting de octubre 2020. Pese al rally del lunes, el economista de PPI ve riesgos a la vista.

"En octubre 2020 dieron un fuerte cambio de discurso, combinado con emisión de un bono dólar link por $ 1700 millones (que era lo que el mercado quería). Con eso cancelaron adelantos transitorios (anular emisión) y ajustaron algo el gasto (aprovechando que ya estábamos saliendo de la cuarentena). El escenario hoy parece ser el opuesto ya que no solo no hay un gesto, sino que en caso de haberlo, parecería no alcanzar", advirtió.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS señaló que la base monetaria presiona al alza al tipo de cambio y al nivel de precios en la economía real.

"Tratando de pensar en los factores que presionan tanto a nivel precios como tipo de cambio, creemos que el determinante último es la base monetaria amplia, es decir, todos los pasivos del BCRA. Esto es la base monetaria y el stock de pasivos remunerados", explicó.

Adema, el economista jefe de Grupo SBS coincidió en que en los últimos años, la evolución del dólar financiero ha ido aproximadamente en línea con la dinámica de este agregado monetario, con períodos muy por encima (como octubre 2020) o muy por debajo (abril 2022).

"La tendencia es una realidad. Así, mirando los últimos valores del dólar financiero y de un dólar 'teórico' usando la evolución de la base monetaria amplia, el contado con liquidación ha superado ese valor", señaló Franco.

Pese a esto, remarcó que el CCL es un mercado donde los flujos son muy importantes, y donde una fuerte presión vendedora o compradora, lleva a este tipo de cambio a alejarse de ese valor teórico, afirmó el economista de SBS.

Delphos Investment advirtió que la emisión monetaria del BCRA contribuye a generar expectativas de mayor suba del dólar hacia adelante.

La emisión por rescates de títulos ya superaría el billón de pesos, lo que augura la continuidad de las presiones en los mercados de divisas paralelos.

"Habrá que monitorear también de cerca el curso de la inflación en este mes, que parece haber recibido un fuerte impulso al alza por ajustes por la incertidumbre cambiaria, el salto del dólar financiero y las restricciones a las importaciones", dijeron.