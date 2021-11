El BCRA acumula ventas por más de u$s 500 millones en una semana de alta tensión cambiaria

Las intervenciones oficiales en el dólar MEP y el contado con liqui (CCL) de bonos ley local no logran frenar las cotizaciones financieras libres, que ayer volvieron a superar los $ 216 en la mayoría de los casos. Tampoco hay paz en las cuevas. El dólar blue cerró ayer en $ 199, pero durante buena parte del día se operó en $ 200 , el número que el Gobierno quería evitar.

Incluso, en el CCL que se realiza con el ADR de YPF finalizó en $ 221 . No obstante, el promedio de contado con liqui de acciones cerró en $ 217, mientras que el dólar Senebi cerró la jornada en $ 216,50. El que sí estuvo más calmo fue el CCL de GD30, que cedió a $ 214.

El motivo de las alzas pareciera estar más vinculado al accionar de empresas que buscan salir del peso que al de grandes fondos. Según pudo averiguar El Cronista, ni Pimco ni Templeton estuvieron presionando en estos días.

Según señaló el analista financiero Christian Buteler, en las mesas no se observó un significativo incremento en la demanda de dólar blue . "Bajó un poco la oferta, algo normal cuando el precio está subiendo, pero la demanda se mantiene normal. Hoy el blue está siguiendo al MEP y al contado con liqui libres ", dijo.

También en las plazas de futuros se sintió la tensión. "El interés abierto entre Rofex y MAE subió 7% en un solo día (llegó a u$s 5700 millones) y en el último mes está 40% arriba", destacó Tomás Ruiz Palacios, estratega de renta fija de Cohen Aliados Financieros.

Otra forma de ver la cobertura cambiaria es con los bonos dólar linked. Ayer el TV22 volvió a subir y cerró con un rendimiento de -13,58%.

Otro de los puntos que vigila con suma atención el mercado es la venta de reservas. El Banco Central (BCRA) debió desprenderse ayer de u$s 80 millones y ya cedió más de u$s 500 millones en la última semana para calmar al dólar . Además, sigue vendiendo reservas en el mercado bursátil. Se estima que desde que se inició esta estrategia de intervención en las plazas financieras, en octubre de 2020, el Central ya vendió u$s 2400 millones en dicho segmento .

Como dato positivo, ayer llegaron unos u$s 290 millones de organismos multilaterales que permitirán engrosar un poco las alicaídas reservas. La mayor parte de ese dinero corresponde a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"El chiquitaje suele ir al blue, y la parte Bolsa suele ser más operada por empresas que no pueden ni quieren sacar dinero del circuito financiero tradicional", evaluó el analista de Grupo Bull Market Maximiliano Suárez. "La necesidad de cobertura surge de una política inconsistente desde lo monetario y lo fiscal y una estrategia errática con el FMI, además de un Gobierno que se percibe dividido", agregó.