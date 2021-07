El BCRA vendió otros u$s 100 millones y cerró la semana con una pérdida de u$s 300 millones

Este viernes, en la última jornada cambiaria del mes, se mantuvo el desempeño que se observa en el mercado de cambios desde el martes pasado. La demanda autorizada de divisas superó a la oferta genuina, por lo cual el Banco Central (BCRA) debió volver a vender reservas para abastecer a esa demanda.

La autoridad monetaria obtuvo un saldo negativo de más de u$s 100 millones tras su intervención en el mercado, según estimaciones del mercado. De esta manera, tras una extensa racha compradora, durante las últimas cuatro jornadas las ventas netas de la entidad acumularon más de u$s 320 millones .

Desde el BCRA afirman que el resultado negativo de las últimas jornadas corresponde al incremento de la demanda que habitualmente se presenta al final de cada mes. En julio, de acuerdo con la entidad, se pagaron importaciones por aproximadamente u$s 5900 millones , un monto similar al del mes anterior.

"La demanda destinada a atender pago de importaciones de bienes de capital, intermedios y, sobre todo, de energía, se potenció en los últimos días , obligando a la autoridad monetaria a utilizar recursos propios para subsanar el faltante de oferta", indicó Gustavo Quintana, de PR Cambios.



Con el saldo de hoy, las compras netas de julio se ubicaron alrededor de los u$s 710 millones, un poco por debajo del saldo del mes previo, cuando adquirió u$s 727 millones. Además, dejó de ser récord de compras para el mes de julio de los últimos diez años, el cual había alcanzado la semana pasada, cuando superó los u$s 1000 millones.