Dividendos: las empresas que más pagan en el mundo y por cuáles conviene apostar

Al pensar en invertir en la Bolsa, apostar por empresas que paguen dividendos siempre es una buena idea. Por eso, resulta uno de los factores que más tienen en cuenta los inversores de acciones y CEDEARs, ya que permiten obtener una renta extra cada determinado tiempo.

En este sentido, es fundamental conocer cuáles son las empresas que mejor pagan, y así analizar las mejores posibilidades de cara a los últimos meses del año.



¿Cuánto pagaron las empresas a nivel global?

Cuáles son los sectores que más crecieron.

De acuerdo con el último Índice Global de Dividendos de la consultora Janus Henderson, los dividendos mundiales cayeron ligeramente en el tercer trimestre, un 0,9% en términos generales, hasta u$s 421.900 millones de dólares



"El crecimiento subyacente, que tiene en cuenta los dividendos extraordinarios, los tipos de cambio y otros factores técnicos, fue del 0,3%", indica el informe. "Sin embargo, si se excluyen las dos mayores reducciones, la brasileña Petrobras y la minera australiana BHP , ambas conocidas por sus dividendos variables, se observa un crecimiento subyacente global del 5,3% ", agrega.

Así, las mayores caídas se produjeron en el sector minero, donde la mitad de las empresas redujo los pagos, y en los productores de petróleo de Brasil y Taiwán, en contra de la tendencia general del sector petrolero.

Latinoamérica: los dividendos brasileños se desplomaron

Los dividendos brasileños bajaron en dos tercios (-67,1%) sobre una base subyacente, a partir de un recorte muy importante de Petrobras, la compañía petrolera. "Pagó u$s 9600 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que la convierte en el mayor recorte de dividendos del mundo por segundo trimestre consecutivo", indica el texto de Janus Henderson.

"Este recorte fue suficiente para reducir en más de 2,5 puntos porcentuales la tasa de crecimiento mundial del tercer trimestre", apuntan. Otro importante recorte vino lo de la mano de la empresa minera Vale. "Agravó el descenso de los pagos brasileños, compensando con creces los saludables aumentos de bancos como Banco Bradesco", detalla.

En el resto de Latinoamérica, la caída en el pago del segundo trimestre se vio distorsionada por un cambio inesperado en el calendario de Ecopetrol, la única empresa colombiana analizada en el índice. "Lo que significa que el segundo trimestre dio una impresión engañosa del panorama probable para todo el año", se detalla en el informe.

El grupo petrolero pagó un "generoso dividendo de u$s 1900 millones en el tercer trimestre" y declaró más para el cuarto trimestre. Para el año completo, anunció que distribuirá más que en 2022 en términos de dólares. " En México, las dos empresas incluidas en este informe redujeron los dividendos un 6,8% sobre una base subyacente" , agrega.

Entre los mercados emergentes, hubo dispersión. "China, India, Arabia Saudita y República Checa se mostraron fuertes, pero la debilidad de Brasil hizo que los repartos bajaran para el conjunto de los mercados emergentes", aseguran en la consultora.

Europa fuerte y Estados Unidos, "a paso lento"

A dónde deben mirar los inversores.

De acuerdo con el estudio, Europa continuó mostrando un crecimiento muy fuerte. "Prolongando la pauta observada en su segundo trimestre estacionalmente importante. En el Reino Unido, el descenso de las retribuciones mineras compensó ampliamente los aumentos de los bancos, los productores de petróleo y los servicios públicos", detalla el informe.

En cambio, los dividendos en Estados Unidos aumentaron un 4,5%, una tasa de crecimiento saludable, pero más lenta que en períodos anteriores. "El 98% de las empresas estadounidenses aumentaron los pagos o los mantuvieron estables. El país superado por Canadá, que se beneficia de la fortaleza de los sectores bancario y petrolero", remarcaron.



Las previsiones para el cierre del año

Las previsiones de Janus Henderson para el cierre del año se redujeron ligeramente. "La previsión global para 2023 se reduce de u$s 1,64 billones a u$s 1,63 billones, lo que supone un aumento interanual del 4,4%. Pero el crecimiento subyacente, que no se ve afectado por los tipos de cambio ni los dividendos especiales extraordinarios, es más fuerte de lo previsto", aclaran.

Además, varios países, como Estados Unidos, Francia, Canadá, Suiza y China, entre otros, están "en vías de alcanzar un nivel récord" de reparto de dividendos. Por ello, la gestora de fondos mundiales mejoró su previsión de crecimiento subyacente del 5,0% al 5,3%.