Día de licitación: el Tesoro enfrenta un vencimiento clave en un contexto enrarecido

El Tesoro enfrenta hoy vencimientos por $ 106.000 millones. El contexto es enrarecido a causa de las negociaciones de la suba de tasas del BCRA para los FCI.

El mercado espera que el Tesoro logre un buen rolleo y como dato interesante, surge la ausencia de los bonos CER dentro del menú ofrecido.

Será importante un buen resultado para que el Tesoro logre un "colchón" para los elevados vencimientos que se avecinan en los próximos meses.

Frente a un nuevo vencimiento

Hoy es día de licitación del Tesoro por un vencimiento total por $ 106.000 millones. De ese total, se estima que el 95% está en manos de inversores privados.

Para esta oportunidad, el Tesoro ofrecerá cuatro instrumentos.

El menú consta de tres LEDES con vencimiento el 28 de abril, el 31 de mayo y el 30 de junio y un título dólar linked (T3V3) exclusivo para importadores.

En concreto, en esta licitación el Tesoro aspira a recaudar un piso de aproximadamente $ 70.000 millones mediante una oferta concentrada en instrumentos a tasa fija con tasas de corte por encima del 110% TEA en licitaciones anteriores.

Debido a que el monto que vence no es elevado, el mercado espera que el Tesoro logre un buen resultado en la licitación de hoy, alcanzando un rolleo elevado.

Sin embargo, esperan que el mismo sea lo más elevado posible fundamentalmente para que pueda armarse de un colchón para las licitaciones que vienen en los próximos meses debido a que los montos que vencen muestran un aumento exponencial.

En cuanto al resultado de la licitación, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) no esperan grandes sobresaltos.

"No creemos que sea un obstáculo significativo, aunque es importante de cara al refinanciamiento de los próximos meses. Sí destacamos que será el primer experimento luego de la medida del BCRA respecto al coeficiente de la tasa de pases a los FCI", dijeron.

Gracias al canje de deuda, los vencimientos para febrero y marzo se redujeron considerablemente, pero vuelven a saltar a niveles muy elevados desde abril.

En febrero vencen $ 507.000 millones, saltando a $ 697.000 millones en marzo. Luego, desde abril a febrero vencen entre $ 1,63 billones hasta $ 2,64 billones por mes.

Con una visión similar, Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, señaló que será una prueba poco desafiante en términos de vencimientos.

Yarde Buller explicó que el equipo económico se inclinó por no ofrecer Lelites antes que convalidar una suba de tasas.

"El Tesoro debería convalidar una suba de tasas en las Ledes para acompañar la suba de tasas de pases con FCI (la TNA de la S28F3 subió 215pbs desde el viernes), aunque el equipo económico buscará compensar este efecto ofreciendo Ledes largas, en un contexto de mayor demanda por instrumentos nominales ante los elevados break-evens de inflación con respecto a la curva CER", afirmó.

Por otro lado, Yarde Buller remarcó también que el Tesoro tampoco ofrecerá Lecer, ya que "convalidar mayores tasas reales haría que el BCRA tenga que correr los compras en el mercado secundario, como sucedió la semana pasada".

Ausencia de los bonos CER

Lo interesante de esta licitación es que el Tesoro no ofrece activos indexados a CER, los cuales han sido durante la actual gestión los bonos estrella para que logre buenos resultados en las colocaciones y buenos números de rolleo.

Desde noviembre, cuando la inflación sorprendió a la baja, los activos a tasa fija comenzaron a tener mayor protagonismo ya que las tasas que ofrece el Tesoro y que se operan en el mercado secundario, se encuentran por encima de la inflación esperada, permitiendo que los inversores logren tasas reales positivas.

Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL, entiende que la oferta luce razonable y que tiene sentido la ausencia de bonos CER.

"Las características de la oferta es razonable dado que en la última licitación casi el 60% de los instrumentos colocados fueron las Ledes, mientras que las Lecer se llevó solo el 4%. Desde diciembre a la fecha, más de la mitad de lo colocado son Ledes. Por eso es razonable la oferta actual", comentó.

Además, remarcó que las tasas alrededor de la licitación también lucen acordes a la expectativa del mercado y del Gobierno en materia inflacionaria.

"Las tasas de 110% actual, son casi de 6% mensual. Si se mira los datos de inflación que están debajo del 6%, esta todo armado el incentivo para que los CER pierdan atractivo", dijo.

En cuanto al resultado de la misma, Donzelli cree que la misma va a resultar positiva.

"Creo que la licitación va a andar muy bien. No es un problema que no haya bonos CER, de hecho en la última licitación no perjudicó el resultado de la licitación. Hay una ventaja dentro de la oferta que es que, si bien las tasas son altas, la deuda esta mayormente indexada, por lo que ofrecer productos no indexados implica algo positivo en términos de política de gestión de riesgo y de deuda", comentó.

Por su parte, Federico Broggi sales trader de Grupo IEB, reconoció que últimamente los instrumentos de ajustes CER perdieron protagonismo en las licitaciones del Tesoro, siendo los instrumentos de tasa fija los más demandados.

Sin embargo agregó que "la oferta de esta licitación responde más a qué instrumento vence más que a si hay interés o no por leceres. El vencimiento es chico, de ledes y el Tesoro ofrece ledes para que inversores matcheen el vencimiento con un activo de características similares", detalló.

La atención del mercado en los pases de FCI

El contexto para la actual licitación está enrarecido ya que la atención de los inversores, y de los bancos en particular, viró hacia la decisión del BCRA en elevar la tasa de pases para los FCI, perjudicando la rentabilidad de los bancos.

El lunes el BCRA elevó el coeficiente de pases para FCI al 95%. Esto generó un perjuicio a la rentabilidad de los bancos ya que les quitaba flujo de pesos de los money market que decidían no renovar plazos fijos y cuentas remuneradas para invertir en pases con el BCRA.

Sin embargo, tras le negociación, el BCRA decidió bajar el coeficiente al 85% en el día de ayer.

Por lo tanto, la actual licitación se produce en medio de negociaciones intensas entre bancos y el BCRA, siendo los bancos uno de los inversores mas activos en las licitaciones del Tesoro.

Federico Pérez, gerente de inversiones de Banco Mariva, no espera grandes sorpresas tras la licitación.

"No vemos mucha expectativa. Actualmente el mercado está más concentrado en el tema de la suba de tasas de los FCI y su impacto en los bancos. Yendo puntualmente a la licitación, la misma no salió con CER ya que, quien quiera apostar a bonos CER se consiguen en el secundario a tasas atractivas y con el BCRA dando liquidez. Además, no había vencimientos en CER", dijo Pérez.

Desde PPI destacaron que la medida de subir las tasas de pases a los FCI podría complicar a los bancos y, en última instancia, al financiamiento del tesoro.

"El sector bancario es el principal aliado del Gobierno a la hora de refinanciar la deuda en pesos, y sospechamos que jugó un papel fundamental en el último canje de deuda del primer trimestre. En principio, la medida de este lunes geneó cierta incertidumbre respecto al acompañamiento de los bancos en futuras operaciones de deuda", dijeron.