La deuda externa privada volvió a subir de la mano de la prefinanciación de exportaciones

Luego de más de un año a la baja, la deuda externa de las empresas privadas del país se incrementó durante el primer trimestre de 2021. Así lo informó ayer el Banco Central (BCRA), que precisó que al 31 de marzo los pasivos externos privados ascendieron a u$s 79.259 millones.

Los datos de la entidad indican que el incremento fue de u$s 1573 millones respecto al trimestre anterior y se explicó en su totalidad por la suba de la deuda comercial , que registró un aumento de u$s 1861 millones, ya que la deuda financiera continuó con cancelaciones netas, por u$s 288 millones en el período bajo análisis.

Es decir, de acuerdo con la autoridad monetaria, el incremento observado en la deuda externa del sector privado corresponde a la prefinanciación de las exportaciones por parte de las compañías, en un contexto de "mayor dinamismo de las ventas externas".

El BCRA indicó que entre enero y marzo la deuda externa por exportaciones de bienes aumentó u$s 817 millones y totalizó u$s 6.232 millones, básicamente explicado por el sector "elaboración de productos alimenticios", cuya deuda de exportaciones de bienes mostró un incremento de u$s 703 millones.

"En el marco de recuperación de las importaciones de bienes luego del impacto en el comercio en 2020 por la pandemia de Covid-19, la deuda externa por este concepto totalizó u$s 22.362 millones al final del primer trimestre de 2021, mostrando un aumento de u$s 787 millones con respecto al cierre del trimestre previo", agregó.



En cuanto a la deuda externa por servicios, la entidad indicó en su informe que registró una suba de u$s 256 millones para totalizar u$s 8151 millones al cierre de marzo. De este avance, según consignó, corresponden "u$s 189 millones explicado por la deuda con relacionadas y u$s 67 millones a no relacionadas".

La deuda externa financiera, tras registrar cancelaciones netas por u$s 288 millones, totalizó u$s 42.515 millones, explicada por la caída de depósitos de no residentes en entidades financieras locales por u$s 274 millones, seguida por la cancelación neta de préstamos financieros por u$s 183 millones, mientras que se registraron colocaciones netas de títulos de deuda por u$s 161 millones.