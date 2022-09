Desacople: bonos y acciones argentinas suben a contramano de Wall Street

A contramano del mundo, suben los activos argentinos. La deuda gana más del 2% y las acciones suben más del 5 por ciento, tras el lanzamiento del dólar soja y el feriado de ayer en Wall Street.

Las negociaciones de Massa en Washington mantienen en vilo a los analistas que esperan mayores detalles sobre las próximas medidas económicas.

Las acciones en Wall Street operan a la baja con pérdidas cercanas al 1 por ciento.

El BCRA subirá más la tasa y colocará Leliq para esterilizar emisión

El regreso del carry trade con ganancia en dólares de 10%: cuánto puede durar

Bonos en verde

Todos los tramos de la deuda argentina avanzan el martes, con ganancias mayores al 2%.

El Global 2029 y el Global 2030 rebotan 2,6% y 2,45% respectivamente, mientras que el Global 2035 y el Global 2038 suben 1,9% y 1,8% respectivamente.

En el tramo más largo, los Globales a 2041 y 2046 registran ganancias de 1,2% y 1,3% respectivamente.

En el acumulado del último mes, los Globales oscilan entre bajas de 2,7% y avances de 1,1 por ciento.

El riesgo país se ubica en 2425 puntos y de esta manera avanza más del 130% desde el canje de deuda llevado a cabo por el Gobierno en septiembre de 2020, cuando reestructuró u$s 65.000 millones con acreedores privados.

La suba de hoy en los bonos argentinos se destaca ya que el escenario global para la renta fija es adverso.

Hoy los bonos de grado de inversión muestran un retroceso de 1,1%, los bonos globales pierden 0,85%, los bonos emergentes de grado especulativo bajan 0,8% y emergentes caen un 0,7 por ciento.

Es decir, los bonos locales logran desacoplarse del escenario internacional adverso ya que la suba de tasas de los rendimientos americanos provoca una baja generalizada en la renta fija global, la cual Argentina esta evitando.

Los analistas de portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvieron que el reciente rebote de la deuda, volviendo a los niveles previos a la renuncia de Martin Guzmán, parece esbozar un camino hacia una recuperación de mediano plazo.

Sin embargo, alertaron que los tumultos políticos de las últimas ruedas y la incertidumbre macroeconómica actuaron como ancla.

"Desde la llegada de Massa al gabinete económico el precio promedio ponderado no logra superar los u$s 24 a u$s 25. No obstante, los bonos se ubican +24,53% por encima del último mínimo post restructuración (22 julio) de u$s 19,62. En definitiva, el cambio de gabinete nos ubicó un escalón más arriba, pero no generó un cambio de tendencia", dijeron.

En el año, los globales todavía se mantienen en los rojos con pérdidas que rondan entre -20,8% y -34%.

Respecto a los precios de debut post reestructuración, la historia se repite, y los bonos argentinos muestran pérdidas de entre -35% a -54,3 por ciento.

Analistas consideran que señales desde el lado fiscal y económico, combinado con mayores detalles sobre las medidas económicas de Massa podrían tener un impacto positivo en la deuda.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero dijeron que desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y con la incorporación de Gabriel Rubinstein como viceministro, ven que hay cambios tibios pero positivos.

"El nivel de reservas del BCRA sigue bajo muchísima presión, y estamos en un régimen de alta inflación, y esta vez, la inflación sube sin devaluación. Si el Gobierno empieza a mostrar resultados, especialmente en cuanto a acumulación de reservas, se puede dar un escenario de dos coaliciones moderadas disputando las elecciones 2023, que debería ser muy positivo para los activos en dólares", dijeron.

Suben los adr

En cuanto a las acciones, los ADR operan mixtos.

Del lado ganador se destaca IRSA que sube 7%, seguida por YPF con avances de 5,1% y Cresud que gana 3,6%. Bioceres, Central Puerto y Pampa Energía avanzan mas del 2%.

Del lado bajista, Tenaris, BBVA Argentina, Despegar y Banco Macro operan con bajas de 1,2% a 2,1%.

Wall Street baja

A nivel internacional, las acciones en EE.UU. operan a la baja en su mayoría.

Estas debilidades se dan luego de buenos datos económicos, los cuales refuerzan la idea de que EE.UU. sigue con una economía muy firme y que, por lo tanto, la Fed deberá seguir actuando con política monetaria contractiva para enfriar la misma y bajar la inflación.

El sector de servicios de EE.UU. mantuvo el crecimiento en agosto.

El índice no manufacturero (ISM PMI no manufacturero) subió a 56,9 el mes pasado desde 56,7 en julio.

Es el segundo aumento mensual consecutivo después de tres meses de caídas.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI no manufacturero descendería a 54,9, sin embargo, resulto un crecimiento de 56,9.

Es decir, fue mejor de lo esperado y el mercado interpretó que a partir de este dato, la Fed todavía no tiene indicios de que la economía se esté desacelerando.

El Dow Jones cae 0,6%, al igual que el S&P500 que retrocede 0,56%. Por su parte, el índice Nasdaq retrocede 0,9% el martes.

Los analistas de Cohen afirmaron que el temor por la nueva suba de tasas de la FED sigue golpeando a los mercados.

Según remarcan desde la compañía, esto opaca la mejora que están mostrando algunos indicadores económicos que sugieren una recuperación del nivel de actividad en el tercer trimestre en un contexto de inflación alta, pero estable y con tendencia a la baja.

"Las tasas de interés volvieron a subir golpeando a los principales índices de bonos y acciones", comentaron.