Debutaron 12 nuevos Cedear: cuáles fueron los que más subieron

Los nuevos Cedear aprobados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) hicieron su debut esta semana y en los primeros dos días de operaciones tuvieron un rendimiento dispar, dada la diferente naturaleza de cada empresa subyacente en los certificados.

Los nuevos Cedear emitidos por el Banco Comafi tienen como subyacente a las siguientes acciones: Twilio (TWLO), Coinbase Global (COIN), S&P Global (SPGI), American Airlines (AAL), LAM research Corp (LRCX), Electronics Arts (EA), XP Inc (XP), General Motors (GM), Dow Inc (DOW). Y además, a los siguientes ADR: Embotelladora Andina (AKO.B), Nio Inc (NIO) y SEA LTD (SE)



Cómo les fue a los nuevos Cedear