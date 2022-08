Cuentan los días para el freno de la salida de dólares y la recuperación de reservas

El proceso de recomposición de las reservas debería iniciarse en las próximas semanas, cuando termine la mayor demanda de divisas por importación de energía, según las expectativas del Gobierno.



Cambio de ciclo

Un informe del equipo económico cuenta para el cambio de ciclo con el restablecimiento de cierto ritmo de liquidación de divisas del campo que, estiman, mantuvieron en agosto en un promedio diario de u$s 160 millones.

Con los ojos de los mercados en la contabilización de las reservas, el Gobierno sigue el minuto a minuto de la entrada y salida de dólares.

Con las cifras de julio sobre la mesa, los u$s 8156 millones importados, 43% por encima del mismo mes de 2021, tuvieron como principal objetivo las compras de energía y combustibles.

Aún así, esa cifra es 5% inferior a los u$s 8547 millones de junio. Y para agosto perfilan una nueva merma, hacia u$s 7900 millones.

Esperando al campo

Según el análisis oficial, el nivel de importaciones récord alcanzado este año se pudo financiar con el saldo de la balanza comercial y el incremento del crédito comercial.

En julio, el stock de importaciones financiadas alcanzó los u$s 4300 millones, a partir de las obligaciones introducidas en marzo. Para este mes se sumarían otros u$s 500 millones.

Un informe del Ieral estimó ayer en base a datos de CIARA que hasta fin de año haya liquidaciones por u$s 14.200 millones, a un promedio de u$s 2800 millones por mes. En el peor de los casos, serían de u$s 12.600 millones y u$s 2500 millones mensuales.

Al ritmo de liquidaciones de estas semanas, "se sumó que desde julio se incrementó el ingreso de divisas por prefinanciación del complejo cerealero, estimadas en u$s 1000 millones, antes de la decisión de habilitar una cuenta remunerada para el depósito de los fondos ingresados para este propósito".

Según CIARA-CEC, "las primeras operaciones de cuentas especiales y corresponsales en dólares para prefinanciaciones y anticipos basadas en las últimas circulares del BCRA han tenido un balance positivo", a pesar de los inconvenientes en las entidades financieras.

Al mismo tiempo, el Gobierno está confiado en el nuevo esquema del denominado "dólar soja", por el cual los productores pueden dejar depositados 70% de los pesos de la liquidación de exportaciones en una cuenta que ajusta dólar linked y acceder a dólares por el 30% restante al precio oficial más 65% de PAIS y a cuenta de impuestos.

En mayo, el financiamiento a empresas se elevó a u$s 2500 millones y en junio acumuló u$s 3200 millones. Los datos de julio muestran un incremento de ese financiamiento hasta u$s 4300 millones.

"Las operaciones se concentran en una entidad que impulsó a sus sucursales a ofrecer el producto", indica el informe de Gobierno.

"Una segunda entidad registró esta semana la primera operación y se espera que en estos días se sume el Banco Nación con una campaña pública, lo que le dará volumen al instrumento", consideran los economistas oficiales.

Financiamiento

En cuanto al financiamiento logrado tras la aplicación de las regulaciones para postergar los pagos de importaciones por 180 días, en el informe se da cuenta de que las empresas respondieron obteniendo créditos por u$s 800 millones.

De esa manera, se confirmó el ritmo de expansión del crédito a la importación que se observó en los meses previos, garantizando el flujo de divisas para sostener la compra de insumos para la actividad.

Hay una cuenta que suelen mostrar desde el Banco Central para "achicar el pánico" sobre las reservas. En la entidad aseguran que, aun sin acumular la extraordinaria liquidación de dólares del campo, mantiene en el mercado de cambio una posición compradora desde diciembre de 2019 por u$s 1000 millones.

Para sacar ese cálculo, restan las ventas de 2020 por u$s 4169 millones a las compras del año pasado por u$s 5049 millones.

"Si se considera desde los niveles máximos de ventas alcanzados durante septiembre de 2020, el BCRA mantiene una posición compradora de u$s 3.983 millones, garantizando liquidez para transitar el resto del año, aún en un contexto de restricción de la liquidación del complejo cerealero", diagnostican en el Gobierno.