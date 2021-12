Cuánto recaudaron las empresas que empezaron a cotizar en Bolsa este año

A pesar de la crisis económica, 2021 fue un buen año para las salidas a Bolsa por parte de las empresas de todo el mundo. Este año, la recaudación que se obtuvo por esta operatoria ascendió a un total de u$s 594.000 millones, lo que representa una "cifra histórica" , según un artículo publicado por la agencia Reuters.

El reporte, firmado por Echo Wang y Abhinav Ramnarayan, resalta que este año muchas empresas salieron a ofertarse en los mercados, aprovechando la disposición de los inversores para apostar, ya que las tasas atractivas y la reapertura de las economías alimentaron el apetito al riesgo, aunque después muchos se decepcionaron del desempeño bursátil .

El mismo, citando a Andrew Wetenhall, codirector de mercados de capitales de renta variable para las Américas de Morgan Stanley, destaca que durante el año se observó "un mercado de capitales verdaderamente eufórico si se sitúan en el contexto de la actividad de nuevas emisiones y, en particular, de la creación de nuevas empresas cotizadas ".

Según el proveedor de datos Refinitiv, durante el año hubo un total de 2.097 compañías de todo el mundo que salieron a la Bolsa , excluyendo las de las SPAC. Los principales sectores fueron el tecnológico y el de la salud, en los que se registraron 426 y 332, respectivamente, y en su conjunto recaudaron el 42% de los ingresos totales de las salidas a Bolsa durante el año.



El texto señala que hubo varios banqueros advirtieron que algunas de las empresas que salieron a Bolsa este año, aunque cayeron tras su inicio de operaciones, siguen cotizando en niveles muy elevados . Esto se debe a que muchos inversores pagaron mucho dinero por estas empresas en rondas previas a sus salidas bursátiles.

unas funcionaron, otras no





De acuerdo con Wang y Ramnarayan, los que en enero de este año acudieron a la salida a Bolsa por u$s 1.200 millones de la empresa de préstamos Affirm Holdings Inc, respaldada por PayPal Holdings Inc, duplicaron con creces su inversión, con una rentabilidad del 25% del índice S&P 500.

En cambio, el debut de otras no fue positivo . Las acciones de Oatly Group AB, fabricante sueco de leche vegana, que en su salida recaudó u$s 1.400 millones, han caído 53%, mientras que las de la Deliveroo Plc, empresa británica de reparto de comida que recaudó unos u$s 2.100 millones, muestran una baja del 46%.



El índice Renaissance IPO, que sigue la evolución media de las nuevas salidas a Bolsa en Estados Unidos, muestra un retroceso de alrededor del 8% en el año , lo que contrasta con el alza del 25% del índice S&P 500, que sigue a las 500 empresas más importantes que cotizan en Nueva York.

Salidas más importantes





El artículo destaca que entre las mayores salidas de 2021 se encuentra la del fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive, que recaudó más de u$s 12.000 millones en su debut en el mercado en noviembre, convirtiéndose en el mayor estreno en el mercado estadounidense desde el de Alibaba Group Holding, en 2014.

A la vez, otras de las salidas a Bolsa consideradas entre las más importantes fueron las de la empresa china de vídeo online Kuaishou Technology, que al hacerlo logró recaudar u$s 5.400 millones , mientras que Coupang, el gigante coreano del comercio electrónico, obtuvo u$s 4.600 millones .



Para el primer trimestre de 2022, hay una lista importante de salidas . Entre ellas, el reporte destaca a algunas que ya presentaron a los reguladores la documentación necesaria para cotizar, como Reddit, plataforma de medios sociales; Via, start-up de tecnología de transporte; Cohesity, fabricante de software; y TPG, firma de capital privado.