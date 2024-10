Cuándo bajará más la inflación para el economista más escuchado por Milei

Cotizaciones relacionadas

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, aseguró que la inflación está convergiendo hacia la tasa de devaluación actualmente en el 2%, por lo que proyectó que los precios se desacelerarán aún más a partir de febrero de 2025, cuando el Banco Central empiece a reducir la tasas de devaluación mensual.

"Esperamos 120% de inflación para este año. Pero si mueven el tipo de cambio todos los precios se irán para arriba. Los precios están convergiendo a la tasa de devaluación. ¿Cómo hacemos para bajar del 2%? Bajando la tasa de devaluación", afirmó este martes en su presentación en la Cumbre Aseguradora Argentina.

La proyección de inflación de Arriazu para diciembre de 2025 es 0,9% mensual y 20% interanual. El supuesto es que a partir de febrero del próximo año el BCRA comenzará a bajar el ritmo de devaluación, desde 1,9% hasta 1,2%. Sin embargo, resaltó que si mueven las tasas de devaluación obviamente la proyección cambiará.

"Si hay control de cambios, el exportador está obligado a vender. Yo emito los pesos y no sé si la gente quiere esos pesos. ¿Cómo puedo hacerlo? Mirando la brecha. Si emito y la brecha cae, no hago nada. Si emito y la brecha sube, vendo en el CCL para evitar esa plata en el mercado. Esa es la política cambiaria actual. ¿Qué está pasando ahora? Cayó la brecha. La clave es que haya confianza y no se emita", afirmó.

El economista proyectó que para el próximo año, con un tipo de cambio oficial promedio de $ 1150, las reservas debería crecer u$s 16.000 millones, por encima de los u$s 11.000 millones que necesita el Gobierno para cumplir con sus obligaciones en moneda extranjera.

"La hiperinflación ocurrió cuando flotamos sin reservas y sin confianza. Por lo tanto, empecemos a aprender qué se puede hacer en la Argentina o no. En todos los libros nos enseñan que la flotación es el mejor sistema. Yo soy un ex flotador, pero hoy en día digo que depende de las condiciones de cada país", sostuvo.