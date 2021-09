Cuál es el sector estrella de la economía: hubo récord de inversiones y nacieron 163 unicornios

La financiación global de las empresas del sector fintech en operaciones de M&A (Fusiones y Adquisiciones), Private Enterprise y VC (Inversión de Capital de Riesgo), registró un nuevo aumento en el segundo semestre de 2021, según el informe semestral "Pulse of Fintech" de KPMG sobre tendencias de inversión en dicho sector.

Las reservas de efectivo, la diversificación creciente en hubs y subsectores y la gran actividad alrededor del mundo contribuyeron con este récord a comienzos de 2021, con una financiación que aumentó de u$s 87.100 millones en el segundo semestre de 2020 a u$s 98.000 millones en el primer semestre de 2021.

Las valuaciones de las empresas de fintech se mantuvieron al alza durante el primer semestre de 2021, ya que los inversores nunca dejaron de considerar a las fintech como atractivas y con buen rendimiento. Esto impulsó el estallido de empresas unicornios, con 163 empresas creadas en la primera mitad del año.

Con la presión de aumentar la velocidad de transformación digital y mejorar las capacidades digitales, las empresas se involucraron mucho en operaciones de capital de riesgo e invirtieron aproximadamente u$s 21.000 millones en casi 600 operaciones de forma global. De esta manera, muchas empresas se percataron de que era más rápido lograrlo si se asociaban con empresas de fintech, invertían en ellas o las adquirían.

"La inversión total en empresas de fintech fue récord durante el primer semestre de 2021, ya que los inversores, especialmente empresas e inversores de VC, apostaron en los líderes del mercado en numerosos países y en casi todos los subsectores. Grandes rondas de financiación, valuaciones altas y salidas exitosas acentúan la tesis de que el compromiso digital de los clientes, que se intensificó durante la pandemia, llegó para quedarse", dijo Ian Pollari, co-líder Global de Fintech de KPMG.

El informe también destacó que las valuaciones de capital de riesgo en la última etapa aumentaron más del doble en comparación con el año anterior, con un promedio global de valuaciones previas a la inversión para operaciones en últimas etapas equivalentes a u$s 135 millones en 2020 y a u$s 325 millones al finalizar el primer semestre de 2021.

Estallido de unicornios: 163 empresas fintech alcanzaron esta categoría en la primera mitad del año.

Por su parte, la participación de las empresas en inversiones de VC en empresas de fintech fue increíblemente fuerte en el primer semestre de 2021, con una inversión global equivalente a u$s 20.800 millones. En América se registraron cifras récord: u$s 13.000 millones. Mientras que la inversión total en empresas de fintech en las Américas fue muy sólida, con más de u$s 51.000 millones invertidos en 1188 operaciones.

Para el segundo semestre del año 2021 la consultora espera que la inversión en empresas de fintech se mantenga fuerte en la mayoría de las regiones del mundo. "Mientras se espera que los pagos continúen siendo un factor determinante en la inversión de empresas de fintech, se prevé que las soluciones financieras basadas en ingresos, los modelos de bancos como servicios y los servicios B2B atraigan mayores niveles de inversión. Dado el aumento de operaciones digitales y, como consecuencia, de ciberataques y secuestros de datos, las soluciones de seguridad cibernética también estarán bajo el radar de los inversores", explicaron.



El caso argentino

En pocos meses se sucedieron anuncios alentadores como nuevas empresas que alcanzaron la categoría de unicornios (hasta el año pasado la Argentina tenía 5 empresas que valían más de US$ 1000 millones y ahora son 11), o nuevas rondas de capital de riesgo de montos cada vez más grandes.



Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá.

Dentro del sector fintech el caso destacado fue el de Ualá, La empresa fundada por Pierpaolo Barbieri en 2017 levantó el título de unicornio luego de anunciar una nueva ronda de inversión por u$s 350 millones, liderada por SoftBank Latin America Fund, el fondo de tecnología centrado en el mercado latinoamericano, y Tencent, empresa tecnológica líder de China. Así, alcanzó una valuación de mercado de u$s 2450 millones.

Ualá indicó que la inyección de capital también contó con la participación de inversores que ya habían sido parte de rondas anteriores, como fondos administrados por Soros Fund Management y otros administrados por Goldman Sachs Asset Management. A la vez, Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst.

Tras cerrar su última ronda, la empresa informó que el financiamiento recibido le permitirá a Ualá continuar con su ambicioso plan de atracción de talento que la llevará a finalizar 2021 con 1500 colaboradores y desarrollar nuevas verticales de negocio.