Crisis en la city: financiera que pagaba 2,5% por mes dejó deudas por u$s 5 millones

Desde 1986 que este corredor de cambios de la City porteña brinda "asesoramiento y servicios a sus clientes como bancos, casas de cambio, empresas exportadoras, importadoras y de servicios", según consta en su página web.



Lo que no dice, por supuesto, es nada de su mesa blue, que desde hace una década viene pagando el 2,5% mensual en dólares por el capital recibido.

Explota la cueva

"Tenía u$s 180.000, todos mis ahorros, y venía perfecto, porque desde 2013 que iba todos los meses a buscar los intereses y nunca hubo ningún problema, hasta ahora, que explotó todo", dice una de las damnificadas, en el más estricto off the record, porque se trata de dinero no declarado.

Se habla de un ‘pufo' (como se les dice a las deudas en el circuito informal) de u$s 5 millones, con 70 familiares y amigos de los dueños de zona Norte y zona Sur que invertían ahí, por el famoso ‘family & friends', de ser los primeros en poner plata en un negocio, donde se nombra también a dos extenistas famosos, amigos de los dueños, por lo cual se sospecha que podría involucrar a personajes del mundo del tenis también.

Damnificados on fire

"Circulan chats grupales de todos los damnificados poniendo el grito en el cielo", revela un conocedor de la tramoya de esta cueva, que tenía su fachada legal.

Los dueños aducen que el tesorero se fugó con la plata, y de ahí surgen distintas interpretaciones: "Si desde hace 10 años que le asignaste ese puesto de confianza, la culpa es tuya, hacete cargo", le dicen a los dueños, que se lavan las manos y dicen no tener nada que ver con el asunto.

"¿Entonces por qué pusiste a un abogado de un prestigioso estudio jurídico para atender a los damnificados si es que no tenés nada que ver, a quién encubren?", le preguntan con prepotencia a uno de los titulares.

Se inmola el tesorero

"Los dueños de la financiera se están tratando de desentender del tema, aduciendo que el tesorero hacía cosas personales, pero si le asignaste ese puesto de confianza desde hace una década, hacete cargo", dicen.

A su vez, sospechan que el tesorero se haya ‘inmolado', como se conoce en la jerga cuevera a quien se hace pasar por el culpable y desaparece por tres o cuatro años, luego de haber arreglado una buena suma de dinero.