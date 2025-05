Los bancos se quedan sin fondos, subirán las tasas y acortarán los plazos

Las estadísticas del Banco Central reflejan que el stock de créditos hipotecarios al sector privado creció de $ 2,4 billones a $ 2,8 billones entre marzo y abril, cifra que se quintuplicó con respecto a abril del año pasado.

Las últimas cifras del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires son de marzo, cuando hubo 992 escrituras formalizadas con hipoteca, lo que marca una suba del 1042% respecto al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, de aquí en adelante, los bancos planean cambiar su estrategia al respecto, porque, según confiesan, hoy el crédito va mucho más rápido que los depósitos: "Nos hemos consumido liquidez. Lo que vemos es qué línea queremos frenar. Hipotecario ahí parecería ser la primera", revela el CFO de una de las entidades líderes del sistema.

Cambio de rumbo

"Subiremos la tasa y bajaremos los plazos. Es para cuidar la liquidez, son dos medidas para desacelerar la colocación, tanto tasa como plazo te baja el monto al que podes acceder, ya que los créditos crecen por encima de los depósitos desde hace varios meses", coincide el directivo de otro de los grandes bancos.

La afectación de un hipotecario UVA es de entre el 20 y el 25% del sueldo: "Si a esta variable la mantenes fija y le modificas a un menor plazo y a una mayor tasa, te da un menor monto de crédito", explica sobre cómo serán los pasos a seguir.

Sin fondeo

En definitiva, en el sector adelantan que "las tasas de los préstamos hipotecarios van a continuar subiendo porque no tenemos fondeo para financiarlos. No hay fondeo en el mercado a largo plazo en pesos y no está el Gobierno dispuesto a dar alguna línea".

El gran problema para los bancos con esta línea es la duration, ya que sus pasivos son mucho más cortos. Otro es el riesgo regulatorio: "No poder ejecutar las hipotecas y el cambio potencial de reglas de juego".

"Son préstamos muy largos y con este gobierno no veo ese riesgo del Poder Ejecutivo. Pero ya lo han hecho en el pasado otros gobiernos. El Poder Legislativo estuvo a punto de sacar una norma para cambiar el ajuste hasta que ganó Milei, y por último en el Poder Judicial los jueces nos han perjudicado mucho", recuerda un banquero.

Exposición

El tercer punto es que hoy los hipotecarios representan al 0,2% del PBI, cuando con Macri fue 0,8%, por lo que se debería multiplicar por cuatro los niveles actuales. En Convertibilidad fue 4%, por lo que se debería multiplicar por 20: "Quedaríamos con mucha exposición concentrada en nuestro capital si no se puede hacer true sale de los hipotecarios", advierten.

El true sale consiste en que, para financiar o tomar un pasivo largo, hacer un fideicomiso o una venta de todo el préstamo, como hacen los bancos en Estados Unidos a través del Fannie Mae.

El problema no es securitizar: "Es que no hay compradores de largo plazo de pesos en Argentina. En el mundo compran los fondos de pensión o las compañías de seguros, pues se dan beneficios impositivos para alentar ese ahorro que acá no existe y encima acá fueron pesificados, con lo cual no hay seguridad en la confianza de invertir en esos seguros, aunque volviera el beneficio. Necesitamos poder descargar el riesgo. No veo hoy salida posible. La opción podría haber sido que compre el FGS, pero no están para eso", alertan.

Las opciones serían crear una agencia como Fannie Mae o que el Gobierno, a través de algún mecanismo, les compre los préstamos, pero hoy no está en las prioridades.