"Corrección sana": el veredicto sobre la nueva verdad Bitcoin

Tras haber tocado su valor máximo hace apenas seis días, Bitcoin se desplomó el martes, y se acomodó en la zona de entre u$s 62.000 y u$s 64.000. En medio de la rueda, llegó a perder hasta 6,5%. Desde que alcanzó su valor máximo histórico, la semana pasada, su cotización cayó más de u$s 10.000.

Sin embargo, los analistas mantienen el optimismo, ya que sostienen que se trata de una corrección en el precio y apuestan por la continuidad del ciclo alcista. En el último mes, Bitcoin acumula una suba del 24%, mientras que en doce meses esa cifra trepa al 130%.

"Actualmente estamos viendo una corrección en el mercado cripto. En promedio las principales criptomonedas bajaron entre un 10% y un 15%. Si bien es cierto que estos números son altos para el mercado tradicional, no lo es tanto para este mercado, el cual se caracteriza por su volatilidad", asegura Federico Ogue, CEO de Buenbit.

Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, coincide en que se trata de una corrección: "Lejos de ser un problema, estas correcciones de 15% o incluso un poco más son sanas, justamente para conocer dónde están los soportes de precio y para que ingrese nueva liquidez al mercado".

Los analistas consideran que la reciente aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen el valor de Bitcoin marcaron un antes y un después en el mercado de las criptomonedas. "Los ETF han comprado un total neto de 12.000 bitcoins, es decir, un promedio de 260 bitcoins al día, de los aproximadamente 900 que se producen a diario", explica Colombo.

"Este ascenso, que podría ser parte de lo que algunos expertos de la industria consideran como "super cycle", sugiere un horizonte en el que el precio del Bitcoin podría alcanzar niveles nunca antes vistos. Se anticipa que los ETF atraerán alrededor de u$s 220 mil millones en los próximos años, lo cual podría posicionar el precio objetivo del Bitcoin en unos u$s 280.000", agregó Ogue.

Por su parte, Ethereum cayó más de 4% y cotizó a u$s 3300 al cierre de esta edición. Sin embargo, otras criptomonedas siguen con el impulso alcista. Los tokens más pequeños, conocidos también como "altcoins", han atraído flujos propios. El token Sol de la red Solana ha ganado un 19% en la última semana, mientras que la moneda Avax de Avalanche ha subido un 17%, según Coingecko.