Dólar blue: temen un salto por el corralito cripto

"Por demoras en la plataforma Binance en la implementación de cambios relacionados a UST, los retiros de dicha criptomoneda se encuentran momentáneamente deshabilitados", advierten desde los exchange cripto.



Dólar cripto

"Dicen que es transitorio: por el exceso de volatilidad, están tratando de parar la sangría", interpretan en el ambiente, en alusión a lo que está haciendo Binance, el market más grande del mundo.

"Lo que sucedió es que con la bajada del mercado cripto, UST perdió la paridad con el dólar, estaba cotizando u$s 0,92 y Binance está haciendo cambios en los exchanges relacionados a UST", explican en off the record desde uno de los exchanges involucrados.

Colapso

"Por ahora colapsó sólo Terra-UST, que es una de las stablecoins, USDT lo que está haciendo ahora es emitiendo más oferta para abastecer los que salen de otras stablecoin, pero al aumentar la oferta se vuelve más inestable", detallan en la City.

"El problema es sólo de un mercado de stablecoin, UST de Terra que se arbitra con Luna, y esto llevó volumen hacia USDT y el USDC, pero mostró que cuando una ballena cierra su cuenta en la stablecoin, es difícil de aguantar", comentan.

Lo más peligroso es que se rompió una stablecoin y afectó el cambio de dólares por USDT, lo que podría estar colapsando el instrumento de stablecoin. Esto podría asustar a más de un cuevero, pues la paridad de las USDT podría estar bajo amenaza.

Tether (USDT) es una stablecoin anclada al dólar estadounidense y fue la primera stablecoin en existir. Hay una demanda de cash desarmando USDT: esa relación es el dólar contra el USDT.

Blue en alza

Eso significa que desarman USDT para capturar USD. Muchos operadores de USDT están cambiándolos contra dólares, por lo cual subirá el blue, salvo migren a otro instrumento como el USDC, pero es menos líquido.

En el circuito financiero apuestan a que el USDT se va a estabilizar, pero sostienen que esta volatilidad puede poner en juicio toda la estructura de llevar y traer dólares con criptos, al no existir el stablecoin perfecto.

Venta masiva

"Si esto se mantiene unos días así y llegase a caer otro stablecoin, posibilidad que ya se menciona, veremos un shock de venta de argentinos que tenían USDT, USDC y DAI por temores de contagio, eso disparará la demanda por dólar blue ", conjeturan en las mesas, ya que muchas cuevas tienen sus dólares en el exterior operando contra las criptos.

Por lo pronto, advierten en la City, subiría el costo del canje (como se denomina a enviar plata al exterior), porque ahora sería más caro traer y llevar dólares desde y hacia otro país: la volatilidad en las stablecoin comprometen un sistema barato para traer y llevar. Hoy se trae a $ 203 y se manda al exterior a $ 205, pero si se cae esto, se necesitarán cuentas en el extranjero y encarecería mucho enviar dinero.