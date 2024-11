Contratos de dólar futuro caen y anticipan un menor ritmo cambiario tras anuncio de Milei

Tras el dato de inflación de ayer, el cual se ubicó en 2,7%, el presidente Milei adelantó que el crawling peg podría sufrir un recorte.

La reacción inmediata del mercado fue una baja en los contratos de dólar futuro en Rofex de hasta 2,8%.

Esperando una baja del crawling peg

Tras el buen registro de inflación, la cual perforó el 3% y se ubicó en octubre en el 2,7%, el presidente Milei se refirió a la dinámica cambiaria en el tipo de cambio oficial.

Pocos minutos después de conocido el dato, a través de un posteo en la red social "X", el presidente Javier Milei dijo que "si le restamos la inflación inducida (devaluación prefijada + la inflación internacional), la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual, esto es, 2,4% anual. De confirmarse dos meses más esta inflación se bajará la devaluación mensual al 1%".

Esto tuvo su impacto inmediato en el mercado, con los contratos de dólar futuro apuntando a la baja, anticipando a que justamente el BCRA comenzará a reducir el ritmo cambiario a un nivel más bajo, cercano al 1%.

El miércoles, todos los tramos de la curva de devaluación implícita en Rofex operaron a la baja.

El contrato de diciembre cae 0,43%, mientras que el de enero operó con una merma de 0,9%.

Las mayores bajas se ven en el primer semestre del 2025, con febrero cayendo 1,45%, marzo perdiendo 1,6% y abril operando con una merma de 2,2%.

En los contratos con vencimiento a junio y julio se evidencian pérdidas de 2,2% y hasta 2,8%.

Dado que las mayores bajas se están dando en los tramos medios de la curva Rofex, los cuales coinciden con los meses de verano y el primer semestre del año que viene, el mercado estaría esperando que el menor crawling se dé durante el primer trimestre del 2025 y perdure los meses subsiguientes.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que si bien es innegable que el crawling peg es el ancla nominal del plan económico, se convirtió en una traba para extender la desinflación.

En ese sentido, desde PPI sostuvieron que, a la hora de analizar las tasas de devaluación implícitas, el mercado espera que baje el ritmo del crawling peg.

A modo de referencia, a mediados de septiembre, las forwards de octubre/noviembre y de enero/febrero oscilaban entre 3,5% y 3,7% mensual, a la vez que se especulaba incluso con una aceleración del crawling peg transitorio en diciembre, cuando las tasas forward se ubicaban en noviembre/diciembre en 4,2%.

Hoy todas estas tasas se ubican en el rango 2,4% a 3,1% (TEM), marcando un menor ritmo de devaluación oficial.

"El mercado no sólo descuenta la sostenibilidad del crawling, sino que espera su desaceleración. El canal de transmisión a los precios de una menor expectativa devaluatoria es a través de los bienes no regulados, que representan 65% del IPC. Estos disminuyeron de 3% a 1,9%. No obstante, a esta altura, el ritmo de devaluación de 2% pasó a funcionar como una barrera para que la inflación siga profundizando su tendencia a la baja", afirmaron.

Además de lo que mencionó Milei en su red social, también se pronunció el BCRA.

Esta semana, en el IAEF, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se refirió al crawling peg del 2% como "un factor inercial" a medida que las expectativas inflacionarias convergen a él producto de una expectativa devaluatoria anclada.

Sobre este punto, desde PPI agregaron que para extender la desinflación, el equipo económico podría optar por desacelerar el crawling peg.

"Esto luce mucho más probable a partir de la reciente confirmación de Milei en su red social. Esta confirmación llega luego de que las tasas de LECAP hayan comprimido fuertemente (entre 2,8% las más cortas y 2,5%/2,6% las más largas al cierre de ayer) y el BCRA haya recortado la tasa de política monetaria de 40% a 35% de TNA, lo cual llevó al spread tasa-crawling a mínimos desde mayo", indicaron.

Para los analistas de Facimex Valores, "antes de desacelerar el crawling peg, sería deseable que la inflación en servicios desacelere con más fuerza para no profundizar la apreciación cambiaria en un contexto en el que el tipo de cambio real se encuentra en niveles históricamente apreciados".

Intentando bajar más la inflación

Dado que el equipo económico encuentra en el crawling peg del 2% un factor inflacionario inercial, bajar el ritmo devaluatorio probablemente tenga un impacto en la desaceleración de la inflación.

Si el ritmo devaluatorio hace que la inflación camine a niveles cercanos al 2%, sin poder perforarlo (debido a la inercia), es probable que el equipo económico decida reducir la devaluación para hacer bajar aun mas la inflación.

Los analistas de Delphos Investments agregaron que los comentarios de Milei sobre el "crawl" al 1% podrían hacer revisar todos los pronósticos de inflación, pasando los más optimistas a una inflación anual 2025 del 20%.

A su vez, estiman que la reducción del crawling podría ser para comienzo del año que viene.

"El actual nivel de inflación no se registraba desde noviembre de 2021 y respalda las intenciones del gobierno de disminuir el ritmo del "crawling peg", aseguraron.

El presidente Milei comunicó que de confirmarse dos meses más esta inflación el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial se reducirá al 1% mensual.

"Si se cumpliera la condición, la decisión se tomaría a mediados de enero de 2025 ya que la inflación de diciembre se conocerá el 14 de enero próximo", comentaron desde Delphos.

El problema que tiene bajar el ritmo devaluatorio es una cuestión cambiaria, es decir, el peso se va a apreciar aún más y la Argentina va a perder aún más competitividad.

La fuerte inflación en los primeros meses de gestión, junto con la permanencia del crawling del 2% ha provocado una pérdida en la competitividad de la economía argentina.

El tipo de cambio real (TCR) continúa su apreciación, habiendo perdido el 97% de la mejora cambiaria del 13 de diciembre y situándose alrededor del 34% por debajo de los niveles históricos.

Los analistas de Econviews agregaron que ven posible una merma en el ritmo cambiario hacia adelante.

"Si la prioridad número 1 del gobierno es liquidar la inflación y dice no estar preocupado por el atraso cambiario, puede venirse una baja en el ritmo del crawling peg", indicaron.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, ve posible que ante la merma en la inflación y expectativas inflacionaria a la baja, es posible ver una reducción en el ritmo cambiario.

"Creemos que, luego de la baja de tasas del BCRA y en un contexto de compresión de la curva tasa fija, podría el gobierno reducir el crawling peg para mantener el atractivo del carry, destacando que además la calma cambiaria en los dólares alternativos aún persiste", indicó.

Finalmente, desde Conosur Inversiones esperan que el BCRA haga un retoque en su política cambiaria.

"Luego de haber fijado la tasa de referencia en 35% anual (TNA), vemos probable que el siguiente paso del BCRA sea reducir el ritmo de devaluación mensual que está actualmente en 2%", dijeron.

En ese sentido, agregaron que, las razones o "beneficios" que ven detrás de esta medida son la de continuar consolidando el proceso de desinflación, fomentar la liquidación de divisas por parte de los exportadores y alinear expectativas del mercado dando mayor previsibilidad para la toma de decisiones.

Como contracara, advierten que esto podría traer aparejado algunos contras que no se deben perder de vista.

"Se estaría "encareciendo" la moneda y se perdería competitividad (al menos en lo inmediato), lo que podría acentuarse aún más si el contexto internacional no acompaña", alertaron.