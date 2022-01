Sin la brújula de Wall Street, las acciones caen en la bolsa local

Sin la referencia de Wall Street por el feriado en los Estados Unidos, las acciones argentinas caen en la bolsa local. Hay expectativa en el mercado por el viaje del canciller Santiago Cafiero a EE.UU., con el objetivo de poder destrabar las negociaciones con el FMI. La deuda argentina ha operado todos los días del año en negativo.

Debido al feriado en Estados Unidos por el recordatorio de Martin Luther King, Wall Street permanece cerrado. Por lo tanto, sin referencia global, las acciones argentinas operan sin grandes movimientos, aunque con tendencia bajista.

El S&P Merval abre a la baja el lunes, con un retroceso de 0,64% para operar en 84.931 puntos.

Entre las acciones que más caen se ubican Telecom, que retrocede 2%, seguida por Pampa y Cablevisión Holding, con bajas respectivas de 1,2% y 1,1%.

Del lado ganador, Comercial del Plata y Grupo Financiero Valores son los que más suben, con ganancias de 0,5% y 0,4% respectivamente.

Aun sin avances con el fondo

Sin avances con el FMI, el canciller Santiago Cafiero viaja a Washington DC con el objetivo de buscar un apoyo por parte del gobierno de Joe Biden y rectificar la voluntad del país de honrar sus deudas.

Las negociaciones se dan a contrarreloj ya que se avecinan pagos por u$s 2879 millones al FMI en marzo, y con reservas en estado crítico que aumentan las probabilidades de un atraso en el cumplimiento.



En este contexto, en el que se la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo parece lejana, el riesgo país se ubica en 1885 puntos, cerca de sus máximos históricos recientes de 1910 puntos.

De esta manera, el indicador que mide JP Morgan sube 72% desde el canje de deuda llevado a cabo por el Gobierno en septiembre de 2020 cuando se reestructuró u$s 65.000 millones con acreedores privados.



El incremento del índice no es más que el reflejo de las fuertes caídas que vienen anotando los bonos soberanos en dólares. En el acumulado del último mes, caen hasta 12%. Con esta baja, los títulos más cortos pasan a rendir 25% mientras que en el tramo más largo la deuda se acerca a rendimientos del 20%.

Todos los tramos de la curva soberna argentina operan con paridades debajo del 35%, lo cual implica que el mercado asigna altas probabilidades de ver un evento crediticio debido a que desconfía de la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos de deuda.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) hicieron hincapié en el hecho de que no haya habido, hasta ahora, una sola rueda positiva para los Globales en lo que va de 2022.

En lo que va del año, el Global 2030 operó todos los días a la baja. Acumula una caída del 12%, lo cual elevó la probabilidad de default al 95% y las paridades colapsaron.

Paula Gándara, head portfolio Manager de Adcap grupo Financiero, remarcó en su informe semanal que desde la compañía siguen pensando que un programa con el FMI es posible.