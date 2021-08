Con una inversión de u$s 100 hace 12 meses, ¿cuánta ganancia se hubiese conseguido? Hay rendimientos de hasta 6000% en dólares

José Gabriel Arapé es un influencer financiero que tiene una comunidad de más de 88.000 personas en sus redes sociales , en donde busca educar sobre finanzas inteligentes y ayudar a que sus seguidores comiencen a entender un poco más el mundo de la economía personal.

En está ocasión, Arapé subió un reel a su plataforma de Instagram en el que menciona el rendimiento que hubiera obtenido alguien que hubiese invertido tan sólo u$s 100, el año pasado, en los activos más populares hoy en día .

Estos son los activos que más rendimientos han generado, e incluso se han alcanzado rendimientos del 6000%. Como es de esperarse, priman los grandes de los negocios y las criptomonedas, pero el activo de mayor rendimiento sorprende .

10. AMAZON

Rendimiento: 19%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 119

La compañía creada por el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, sigue siendo uno de los principales activos en donde invertir e históricamente ha tenido un buen rendimiento. En este último año, el rendimiento de la compañía fue del 19%, es decir, que de haber invertido u$s 100 en Amazon se hubiese generado una ganancia de u$s 19 .

9. S&P 500

Rendimiento: 35%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 135

El índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y se lo considera el índice más representativo de la situación real del mercado. En este último año, el rendimiento fue del 35%, es decir, que de haber invertido u$s 100 en S&P 500 se hubiese generado una ganancia de u$s 35 .

8. APPLE

Rendimiento: 53%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 153

Una de las empresas tecnológicas más conocidas y famosas del mercado, desde sus inicios está en boca de todos y ha generado buenos rendimientos en la bolsa para quienes se atreven a invertir en ella. En está ocasión, ha tenido un rendimiento del 53%, de está manera, de haber invertido u$s 100 en Apple se hubiese generado una ganancia de u$s 53 .

7. GOOGLE

Rendimiento: 68%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 168

Google es un gigante indiscutido de los negocios. Para invertir en Google, hay que invertir en Alphabet Inc., que es el nombre que recibe en la bolsa, ya que, invertir en Google hoy en día es lo mismo que invertir en Youtube, Gmail o Google Maps, que son también filiales de Alphabet Inc. En el último año, invertir en ella ha sido muy rentable, ya que el rendimiento fue del 68%, es decir, de haber invertido u$s 100 en Google se hubiese generado una ganancia de u$s 68 .

6. PAYPAL

Rendimiento: 77%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 177

Paypal fue creada por Elon Musk y, aunque el magnate sudafricano y creador de Tesla ya no tenga relación con la empresa, está sigue siendo muy valiosa en el mercado de la gestión de activos. El último año, Paypal ha suscitado un rendimiento del 77%, es decir, de haber invertido u$s 100 en Paypal se hubiese generado una ganancia de u$s 77 .

5. TESLA

Rendimiento: 115%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 215

Desde sus inicios, la compañía de Elon Musk, Tesla, ha visto un constante crecimiento en sus clientes y en el mercado de gestión de activos. Como el rey de la industria de los autos eléctricos y 100% sustentables, una industria que se encuentra en su auge, no sorprende que Tesla haya generado un rendimiento superior al 100%. En el último año, Tesla tuvo un rendimiento del 115%, es decir, de haber invertido u$s 100 se hubiese generado una ganancia de u$s 115 .

4. BITCOIN

Rendimiento: 244%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 344

No sorprende que la más rentable de las criptomonedas haya tenido un rendimiento que supera al 200%. A pesar de la fluctuación del valor de Bitcoin, con una baja histórica luego de que Elon Musk critique la falta de sustentabilidad de la cripto, ha sido muy rentable para quienes ivierten en ella, incluido Musk. En el último año, Bitcoin tuvo un rendimiento del 244%, es decir, de haber invertido u$s 100 se hubiese generado una ganancia de u$s 244 .

3. ETHEREUM

Rendimiento: 694%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 794

Ethereum es la mayor competencia de Bitcoin en el actual mercado de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Otra de las inversiones favoritas de Elon Musk y una a la que debe gran parte de su fortuna, Ethereum ha visto un muy buen último año en la bolsa: ha tenido un rendimiento del 694%, es decir, de haber invertido u$s 100 se hubiese generado una ganancia de u$s 694.

2. GAMESTOP

Rendimiento: 4000%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 4100

GameStop Corp. es un minorista estadounidense de productos de videojuegos, electrónica de consumo y juegos. Fue furor el año pasado por un escándalo producto de la suspensión de la compra de acciones que se habían disparado por las operaciones de usuarios de Reddit y afectado a los grandes fondos de inversión. Sin embargo, el movimiento de Gamestop en el mercado de gestión de activos tuvo un año récord, generó un rendimiento del 4000%, es decir, de haber invertido u$s 100 se hubiese generado una ganancia de u$s 4000.

1. DOGECOIN

Rendimiento: 5956%

Con invertir u$s 100 en 2020, hoy tendría u$s 6056

Dogecoin es una de las criptos más viejas del juego, y una de las preferidas de Elon Musk, quien tiene altas inversiones en ella. A pesar de ser producto de incontables memes, sigue siendo una de las criptos favoritas del mercado y durante el último año ha visto el rendimiento más alto de todos: tuvo un rendimiento récord del 5956%, es decir, de haber invertido u$s 100 se hubiese generado una ganancia de u$s 5956.