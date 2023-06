Con rendimientos del 60% en dólares, el mercado ve oportunidades en bonos en dólares

Los bonos argentinos no están teniendo un buen año. Todos los tramos de la curva operan con debilidades en lo que va del 2023.

A causa de la fuerte caída, los rendimientos de la deuda en dólares se ubican en máximos.

El mercado ve oportunidades en estos valores aunque advierten que habrá que soportar volatilidad.

El informe que revela cuánto costará el dólar tras las eleccionesDolarización: cuánto debe tener el BCRA para concretarla

¿Sobre castigo en la deuda?

A la hora de analizar la performance de los bonos, y tomando distintos marcos temporales, se puede apreciar que la deuda local sigue bajo fuerte presión y no puede despegar.

En el acumulado del año, los bonos argentinos en Wall Street muestran pérdidas de 3% en el tramo corto y de 9% en promedio en los bonos más largos.

A su vez, yendo a la performance de los bonos en el último año, los Globales retroceden 14% en el bono a 2029 y un 10% de pérdida en el Global 2030.

En el caso del tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 muestran debilidades de 14% y 18% en el último año, mientras que la deuda más larga opera con pérdidas de 21% para el Global 2041 y de 16% en el Global 2046.

Finalmente, tomando desde que salieron a cotizar, los Globales argentinos muestran una performance muy mala.

Los Globales a 2029 y 2030 descienden 53% y 49% respectivamente.

En el tramo medio, desde que salieron a cotizar, los Globales a 2035 y 2038 registran descensos de 49% y 44%, mientras que en los bonos más largos, los Globales a 2041 y 2046 retroceden 43% y 45% respectivamente.

Con estas debilidades de corto, mediano y largo plazo, los Globales se encuentran operando en niveles de paridad muy bajos.

Los Globales operan con paridades de 25% en promedio en los distintos tramos de la curva, haciendo que regresen a niveles de noviembre y diciembre del 2022.

A su vez, a causa de esta fuerte baja, los rendimientos de la deuda argentina se dispararon a máximos.

Los bonos argentinos de ley local operan con tasas del 60%, mientras que los Globales del tramo corto operan con tasas de 51% y 46% para los bonos a 2029 y 2030.

Yendo al tramo medio y largo, las tasas de los bonos promedian el 30 por ciento.

Debido a que las paridades se encuentran muy bajas y que los rendimientos de los bonos son muy elevados, el mercado encuentra oportunidades en la renta fija en dólares de argentina, aunque para perfiles arriesgados.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, remarcó que desde la compañía siguen teniendo una visión constructiva con respecto a la deuda en dólares.

"Entendemos que a estos niveles de paridad puede haber valor. Aunque el momento ideal de compra puede depender de varios factores, en especial en una economía que todavía enfrente altos niveles de volatilidad", dijo.

Además, explicó que estos precios lucen atractivos dado que la deuda se encuentra castigada.

"En nuestros escenarios de estres más ácidos siempre encontramos valor hasta niveles de paridad del orden del 40%, por eso tenemos esa visión constructiva, aunque somos conscientes que es necesario ir estudiando el punto ideal de ingreso", afirmó Benítez.

En cuanto a la selección de los bonos, Benítez afirmó que la misma dependerá de la estrategia que busque el inversor la hora de comprar deuda local.

"Al momento de elegir el instrumento específico, en el caso de los bonos en dólares las alternativas son dos, por un lado, estarán quienes buscan el mayor devengamiento posible de intereses y que eligen los bonos más largos (38-41-46) o los que priorizan la menor duration posible y buscan recuperar paridad, que prefieren bonos cortos, aunque son conscientes de su baja devengamiento de intereses", sostuvo.

Con una visión similar, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también encuentra valor en la deuda dado los precios actuales de los bonos.

"Creemos que estos precios ofrecen una atractiva relación riesgo retorno al mediano/largo plazo. Pensando en los próximos meses y eventualmente en una nueva administración, los bajos cupones que tienen estos bonos representan un incentivo a no reestructurarlos dado que, a los niveles actuales de tasas en EE.UU., los cupones que pedirían los acreedores en los potenciales nuevos bonos serian sustancialmente mayores", remarcó Franco.

En cuanto a la selección de los bonos, Franco encuentra valor en los Globales 2041 y 2035.

"Pensando en los bonos puntuales, nuestros favoritos son el GD41 y GD35, aunque en el corto plazo podría verse cierta mejora relativa en GD30. Finalmente, destacamos que GD30 amortiza parcialmente en julio 2024 y que, de ocurrir este pago, el retorno total aumenta más que para otros bonos", dijo el economista jefe de Grupo SBS.

Riesgos de default

A su vez, la curva se muestra fuertemente invertida, lo cual implica que el mercado desconfía de la capacidad y/o voluntad de pago de los compromisos financieros del Gobierno.

Es decir, el hecho de que el mercado perciba como más riesgoso los bonos más cortos (a causa de la mayor tasa), implica que los inversores consideran que los riesgos de un incumplimiento son más elevados.

Cuando la curva se muestra invertida implica que los riesgos de default (o reestructuración), percibidos por el mercado son mayores.

Generalmente las curvas de bonos suelen operar con curvas positivas cuando el mercado no le asigna riesgosa de default de la deuda. Sin embargo, ese no es el caso de la deuda local, la cual muestra no solo una fuerte inversión en la curva, sino que los rendimientos de la deuda son muy elevados.

Lucas Longo, Estratega de Research Mariva, considera que la inversión en Globales hoy debiera ser como estrategia a mediano plazo.

"Implícitamente los bonos operan con una revisión de la deuda que creemos excesiva. Pero el mercado internacional no muestra disposición a mirar tan adelante", afirmó.

En cuanto a los bonos que mayor potencial encuentra, Longo puntualizó el Global 2039.

"Este bono suele ser de los más defensivos de la curva. Tiene mejor indenture y un mejor carry de cupón. No vemos una tendencia clara alcista en el corto plazo para la deuda, y además estamos entrando en la carrera electoral que puede añadir volatilidad, por lo que recomendamos ser moderados en la toma de riesgo", dijo.

Por otro lado, agregó que para quien mantenga un view muy positivo en el soberano, el Global30 y Global35 son los mejores papeles.

"Estos bonos descuentan una revisión de la deuda que puede ser "excesiva" en un buen escenario de recuperación de la actividad y mejora del balance fiscal", comentó.

Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds, encuentra valor en la deuda argentina y considera que no habrá un default en la próxima gestión.

"No creo que, en el arranque del próximo Gobierno, el equipo económico decida reestructurar (o defaultear). Me parece sumar otros problemas a los múltiples problemas que ya tenemos, la veo muy difícil. Creo que van a tener que tomar medidas justamente para buscar evitar esa reestructuración (o default)", dijo.

Además, agregó que "creo que el próximo Gobierno va a buscar ganarse la confianza de los mercados y es muy probable que se oriente hacia medidas de equilibrio fiscal. Eso sería positivo para la deuda"

Por otro lado, Kowalczuk ve un tema sensible en la actualidad de la deuda en pesos y que impacta en la deuda en dólares. .

"Creo que, para darle más sustento al pago de la deuda en dólares, se va a tener que buscar una reestructuración de la deuda en pesos. Se va a tener que buscar alargar plazos, e intentar desindexar la deuda, al menos una parte", agregó.

En definitiva, el head de asset management de Argenfunds considera que el contexto favorece a la deuda local.

"Llegue quien llegue a ganar las elecciones, creo que van a tener que ir en un sentido bastante promarcado. Se necesitará un equilibrio fiscal, una buena cosecha y la reestructuración de la deuda en peso. Las medidas deberán ser tomadas dentro de las primeras 100 horas de Gobierno. Todo esto me lleva a ser optimista en lo que es deuda en dólares y veo mucho valor en la parte corta", destacó.