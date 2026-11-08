Las tasas BADLAR son el promedio ponderado de las tasas de interés que los bancos privados pagan por depósitos a plazo fijo de un millón de pesos o más.

Luego de moverse entre el 20% y el 25% desde abril, las tasas de interés en la Argentina podrían iniciar un sendero descendente hacia fines de 2027, aunque el calendario electoral amenaza con interrumpirlo.

Así lo revela el último informe de FocusEconomics. Según el reporte, los analistas esperan que la tasa BADLAR —promedio ponderado de las tasas de interés que los bancos privados pagan por depósitos a plazo fijo de un millón de pesos o más, constituidos a un plazo de entre 30 y 35 días— cierre ese año en 19,64%, frente al 16,36% previsto para diciembre de 2028.

La estimación se da en un contexto en el que las tasas de mercado se mantuvieron entre el 20% y el 25% desde abril de 2026. El informe señala que el Banco Central apunta a controlar los agregados monetarios, en lugar de establecer una tasa de política monetaria específica.

El año electoral, un factor de presión para las tasas

Aunque el consenso anticipa una reducción de las tasas hacia fines de 2027, FocusEconomics advierte sobre la posibilidad de un salto en el costo del financiamiento durante los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre. Ese riesgo podría intensificarse si las encuestas o las señales políticas sugieren una eventual derrota de Javier Milei.

El documento también identifica la turbulencia financiera antes y después de los comicios como uno de los principales riesgos para la economía. En ese escenario, una mayor demanda de cobertura y la incertidumbre sobre el rumbo económico podrían dificultar la trayectoria descendente de las tasas.

La estimación se da en un contexto en el que las tasas de mercado se mantuvieron entre el 20% y el 25% desde abril de 2026.

¿Qué hay detrás de las proyecciones?

La previsión de una BADLAR más baja se apoya en un escenario de desaceleración inflacionaria. Los analistas relevados por FocusEconomics esperan que los precios aumenten un promedio del 23,3% durante 2027 y del 17,1% en 2028.

Sin embargo, el informe advierte que una depreciación del peso mayor a la esperada podría volver a presionar sobre la inflación . Así, la evolución de las tasas estará condicionada no solo por la política monetaria, sino también por el comportamiento del dólar y el clima financiero en la previa electoral.

En definitiva, el consenso espera tasas más bajas en el mediano plazo, pero no descarta sobresaltos en un año en el que el mercado seguirá de cerca el resultado político y sus posibles consecuencias sobre el programa económico.