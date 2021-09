Con cuentas remuneradas y el sueño de convertirse en unicornio, Banco del Sol se afianza en el mercado financiero

A un año de su lanzamiento al mercado, Banco del Sol -el banco digital de Sancor Seguros- se consolida como uno de los protagonistas de la industria bancaria con más de 200 mil clientes en todo el país que ya eligieron esta entidad 100% digital.

Gracias a propuestas como cajas de ahorro remuneradas o promociones con tasas de plazo fijo de hasta 40%, Banco del Sol logró posicionarse como una de las entidades más innovadores en un mercado cada día más competitivo, donde bancos tradicionales y fintech están en constante puja por una porción del negocio.

Al hacer balance sobre el primer año el gerente general del Banco del Sol, Sebastian Pujato, destacó: " Lanzamos el banco en un contexto muy complejo, salimos con muchas preguntas, en plena pandemia. Un aprendizaje de la pandemia fue la familiaridad que trajo con el uso de la tecnología, hoy ves encuestas donde el 70% de los argentinos dice que tiene una app que les facilita vida financiera y cada vez la tendencia se profundiza. Creo que salimos en un buen momento" .



"Estamos muy felices de celebrar el primer aniversario de nuestro lanzamiento digital con un crecimiento sostenido: hoy ya contamos con más de 200.000 clientes y apuntamos a capturar una parte sustancial de los más de 7.000.000 asegurados del Grupo Sancor Seguros, para posicionarnos dentro de los próximos años como uno de los 10 bancos líderes de Argentina ", afirmó Pujato.

Pero además, en diálogo con El Cronista, Pujato fue más allá: "Queremos llegar al millón de clientes y ser el próximo unicornio argentino, mi equipo está muy motivado detrás de ese objetivo".



Como parte de su estrategia federal, Banco del Sol busca acompañar a sus clientes en todo el territorio argentino, especialmente en aquellos rincones históricamente desatendidos por la banca tradicional.

En este sentido, desde la entidad destacaron que en los últimos meses se ha producido un notable crecimiento de usuarios en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Misiones y Córdoba, así como también en el resto del país, gracias a su red de asesores.

Plazo fijos y cuentas remuneradas





Una de las apuestas más importantes que hizo el banco y que sacudió al mercado fue la de ofrecer un 40% de tasa de interés para los plazos fijos , en un ecosistema en donde la mayoría ofrece el 37% que exige el Banco Central cómo mínimo para los depósitos minoristas.

"Salimos con una oferta de 40%, ahora ofrecemos medio punto por encima del 37%. Queríamos testear la respuesta: fue increíble el crecimiento de saldos y queríamos ver qué pasa cuando después bajas la tasa. La mitad de la gente que constituimos con esa tasa no conocía el banco así que fue bueno ", destacó Pujato.

Por otro lado, otra de las propuestas del banco que pisa fuerte es la de ofrecer cuentas remuneradas con una tasa nominal anual del 20%. En el mercado muy pocos ofrecen esta posibilidad, por lo que se convirtió en un diferencial importante para el Banco del Sol.

"Para las personas, hoy estamos operando con la caja de ahorro remunerada. El costo de la red de sucursales es 50% del costo operativo de un banco tradicional, como nosotros no tenemos ese costo, decidimos darle ese beneficio al cliente. No tiene costo de apertura ni mantenimiento, se puede sacar y poner dinero de forma gratuita y te otorga un 20% de tasa de interés. Y no es algo coyuntural, es estructural ", explicó Pujato.

Banco digital más humano





La app de Banco del Sol permite uno de los registros más rápidos del mercado, ya que en menos de dos minutos se puede tener una cuenta para poder operar desde cualquier lugar y sin depender de horarios específicos, detallan desde la entidad financiera.

"Además, entre sus ventajas técnicas y funcionalidades, se destaca el registro biométrico y sus actualizaciones constantes para mejorar la experiencia del usuario", resaltan.

"Acompañamos a nuestros clientes con una fórmula de cercanía: los aconsejamos en sus decisiones, resolvemos sus dudas de manera personalizada y les brindamos innovadoras soluciones digitales para que puedan obtener resultados con la comodidad que buscan y sin la necesidad de ser expertos en inversiones", agrega Pujato.

"Hoy estamos con presencia nacional. Nos presentamos como el banco digital más humano, con presencia física, tenemos 9000 productores en el país a través de Sancor Seguros, que es muy valorado en el país ", resaltó Pujato.

"En los banco tradicionales, los oficiales de cuenta cada dos o tres años van cambiando y así el cliente, que le fue contando su vida, a los dos o tres años tiene que volver a empezar. Los productores de seguros de Sancor en muchos casos son tercera generación, la confianza que tienen en esa persona y en el banco es importante. Arrancamos con varios pasos ganados ", explicó.

"Tenemos una propuesta de valor: realmente somos el banco digital más humano, con caras conocidas para los clientes. Tratamos de fomentar mucho ese vinculo personal. Somos 230 personas en el banco que estamos a disposición de esas 9000 productores para darles una respuesta rápida ante cualquier inquietud".



Respecto al futuro, Pujato busca por un lado "seguir creciendo en cantidad de clientes", y por el otro aumentar la oferta para el sector pyme: "Estamos dando los primeros pasos para la pequeña mediana y empresa. Por lo pronto vamos a financiar la adquisición de pólizas de granizo del agro con una oferta bien atractiva y estamos desarrollando productos para abarcar distintos productos del mundo Pyme".

En esta línea, desde el banco destacaron que seguirán priorizando el desarrollo de préstamos personales desde la app y de algunos productos de inversión más complejos ; a la vez que tiene planeado sumar en el futuro todo el espectro de productos y servicios para la pequeña y mediana empresa.

"Queremos desarrollar el mundo de las pymes. Hay una necesidad muy insatisfecha, ojala encontremos soluciones, nuestro objetivo es crecer con el crecimiento de nuestros clientes", ahondó el gerente general del Banco del Sol.

La cartera de productos y servicios del banco al día de hoy, entre otros, incluyen: