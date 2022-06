Cómo impactó en el dólar la pelea Alberto versus Cristina

El despido de Matías Kulfas, uno de los funcionarios del riñón de Alberto Fernández, al pertenecer al Grupo Callao y ser su economista de cabecera, no fue bien visto por el mercado. El Merval retrocedió 1,6%, el contado con liquidación aumentó de $ 210 a $ 211,25, mientras el dólar MEP subió 0,5% a $ 209, el mismo nivel que el ahorro.

Wait and see

El Banco Central aprovechó para comprar u$s 10 millones, lo que llevó a estar en el mes u$s 5 millones arriba en compras netas, en un escenario donde el mercado se encuentra en plena etapa de "wait and see", a la espera del martes de la semana que viene, cuando el Indec anuncie una inflación del 5% para mayo, lo que obligará al Banco Central a subir por sexta vez en el año la tasa de interés, y llevar a la Leliq a niveles de, al menos, 50 por ciento.

Mariano Bernardo, partner de Equity Research Desk, ve que este fin de semana ha aumentado la incertidumbre con respecto a las próximas elecciones. Hasta el viernes la pelea interna del Gobierno y la relativa unidad y potencial ampliación de la oposición daba un cierto nivel de certeza para las próximas elecciones.

Hoy el panorama ha cambiado, por un lado, el acercamiento de Cristina con Alberto ; por el otro, la pelea entre Macri y los radicales : "Sin duda, esto hace que el dólar suba y los activos argentinos caigan, más allá que hoy la curva de tasas americana está al alza y la mayoría de los mercados de la región están en baja".

Deterioro de la deuda

Para Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI, el deterioro de la deuda en pesos es evidente: "El mercado se enfocó en los ajustables por inflación, que a fines de mayo representan el 79,3% de la deuda total en pesos soberana, y los niveles de break-even inflation (4,27% promedio mensual) para los próximos 3 meses lucen muy por debajo de lo que descuenta el último REM (4,9%)".

El mercado se encuentra en plena etapa de "wait and see", a la espera del martes de la semana que viene, cuando el Indec anuncie una inflación del 5% para mayo, lo que obligará al Banco Central a subir por sexta vez en el año la tasa de interés, y llevar a la Leliq a niveles de, al menos, 50 por ciento.

A su juicio, la salida en los FCI CER preocupa, aunque es llamativo que el CCL todavía siga tan dormido. Esto da la pauta que no se trata de jugadores del exterior, sino de locales atrapados por el cepo cambiario y preocupados por la sostenibilidad de la deuda en pesos para adelante. Sin embargo, alerta que si la situación es realmente grave debería alcanzar a todos los tipos de activos y no solamente enfocarse en los activos CER.

Pagar impuestos

Para Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, este mes hay pagos de Bienes Personales y Ganancias de personas físicas , que pueden haber acumulado algunos ahorros para pagar estos tributos en FCI y ahora deban rescatarlos: "Eso puede afectar algunas cotizaciones en los próximos días".

En tanto, Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, indica que la caída del 2,5% de los bonos CER en la semana, más la suba de expectativa de inflación, podrían impulsar a los bonos CER, "que subieron solo un 1,9% en mayo, luego de haber sido los grandes ganadores entre los activos locales, con un retorno promedio de 67% en los últimos 12 meses, frente al 33% de los bonos a tasa fija (Botes) y el 47% de los ajustados por Badlar".

A Gustavo Neffa, de Research for Traders, lo sorprendió la caída de los bonos CER. Intuye que puede haber algún tipo de reperfilamiento por la bola de nieve de tantas emisiones atadas a la inflación.