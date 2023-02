Cómo es el algoritmo del dólar que usan las Alycs para controlar a quienes quieren comprar MEP

En las Alycs admiten que hay quienes cobran su sueldo y de inmediato hacen puré, al comprar MEP y vender en el blue, ya que la brecha es muy grande.

Pero, a la vez, existe mayor regulación que antes no existía que impide el arbitraje. La más importante es que no se puede hacer más de una o dos transferencias en dólares al mes al banco desde su cuenta comitente.

Algoritmo del dólar

De ahí que, según los secretos algoritmos que los Alyc toman en cuenta para enviar intimaciones masivas a sus clientes, el monto ideal para hacer MEP en forma mensual no debe superar los u$s 2000, siempre y cuando el cliente tenga más de 30 años y un buen ingreso en blanco, desde ya.

En cambio, si tienen entre 18 y 30 años, que significa que no pudieron ahorrar tanto, lo ideal es no superar los u$s 500 en forma mensual, excepto que tenga cómo justificar un mayor monto, desde ya, o no lo haga todos los meses, porque si no en tres o cuatro meses ya se comería todo su cupo anual que le daría el algoritmo.

Dólar puré

"El rulo operativamente ya no existe más. Hay puré una sola vez al mes y no por más de 2000 dólares, ya que no hay forma de justificar todos los meses la compra de 2000 dólares. Tenes que tener más de 50 o 60 años, buen ingreso, capacidad de ahorro, pagar Ganancias y Bienes Personales", advierten los de Compliance.