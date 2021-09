Cómo comprar dólares a futuro desde $ 52, a través de ON corporativas

"Believe it or not", diría Ripley, hay una forma de comprar dólares sin límites , en forma legal y hasta a mitad de precio de lo que vale el dólar oficial , de $ 104. Se trata de una operación que se realiza a través de obligaciones negociables (ON), la deuda que emiten las empresas en dólares pero a la que se puede entrar con pesos.



YPF

Quien invierta hoy $ 52 en la ON de YPF cobrará a su vencimiento, el 30 de septiembre de 2033, u$s 1. De esta manera, el inversor podría acceder a divisas y pagar por ellos casi la mitad de lo que pagaría si pudiera acceder al dólar mayorista. El único punto en contra es que deberá esperar doce años .

¿Cómo se llega a una cotización tan baja del dólar? Básicamente gracias a la ganancia del cupón, que se empieza cobrando el 1,5% y se termina cobrando el 7%, y a que cotiza tan bajo la par, ya que su precio es de u$s 61, por lo que cada u$s 100 se compra 161 de valor nominal.

Sería una forma de comprar divisas a futuro, más precisamente para dentro de doce años, a $ 52.

Entre renta y capital, se cobra a finish (es decir al esperar su vencimiento, en 2033) u$s 276,65. Esto implica una ganancia de u$s 115. El MEP implícito hoy es de $ 178 y a finish se compra dólares en $ 52.

La vaca sagrada

Otra opción para comprar dólares a futuro es con la ON de Mastellone, que negocia $ 2 millones, con una cantidad de 20 trades. Esto representa muy buena liquidez para esta ON, que tiene un cupón del 10,95% anual, con rentas trimestrales, que vence el 26 de junio de 2026, momento en que se estaría comprando dólares a $ 113 .

Quien compre Mastellone al precio de $ 109,5 por cada valor nominal y mantenga a finish, estará cobrando los cupones de marzo, junio, septiembre y diciembre próximo, más cupón de diciembre y amortización. Se obtiene un total de flujos de u$s 150,45, por lo cual queda un MEP de $ 113 a finish.

Shoppings

Más a corto plazo está la ON de IRSA Propiedades Comerciales , que negocia más $ 5 millones, con una cantidad de 28 trades, a razón de $194.000 promedio por operación. También exhibe una muy buena liquidez, que paga un cupón del 8,75% anual en dólares, con renta semestral, y vence el 23 de marzo de 2023.

Amortiza todo al final, con una TIR de 6,87%, cotiza a 102,8% de paridad.

Muchos brokers que fueron consultados para esta nota no quisieron ser nombrados, ya que no recomiendan estas inversiones por tener la sensación térmica de que el Estado tendrá cada vez menos dólares.

Quien compre IRSA al precio en pesos que cerró de $ 183 por cada valor nominal y mantenga a finish, estará cobrando los cupones y amortización. "El total de flujos es de u$s 117,52, por lo cual queda un MEP de $155,72", calcula el analista Mauro Cognetta.

"Si el soberano no tiene divisas no le va a dejar a los privados tenerlos", prevén.

De hecho, muchas empresas debieron salir a reestructurar sus deudas en dólares porque el Banco Central no les entregaba las divisas para poder cumplir con sus obligaciones.