Cómo cerraron el dólar y las reservas del Banco Central en 2023

Los dólares paralelos rebotaron en las últimas dos jornadas del año. Sin embargo, tras las fuertes tensiones que hubo en el mercado financiero en medio de las elecciones presidenciales, en diciembre operaron con relativa calma y en el acumulado del año quedaron nuevamente por debajo del índice de inflación.

Las consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de entre 25% y 30% mensual, por lo que en el año habría acumulado un alza de entre 200% y 220%, mientras que todas las cotizaciones paralelas del dólar avanzaron por debajo del 200 por ciento.

La cotización del dólar blue, que marcó un récord en la previa a las elecciones generales al tocar los $ 1200, finaliza el año en $ 1025 en la punta de venta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, acumuló un incremento de 196% durante el año.

Los dólares financieros mostraron una dinámica similar. El MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear terminan 2023 apenas por encima de los $ 980 y $ 969, con lo cual desde enero acumularon incrementos de 199% y 181%, respectivamente.

El mayor avance lo registró el oficial, impulsado por el ritmo de devaluación diaria que aplicó la gestión anterior y que se mantiene actualmente, pero especialmente por los dos saltos devaluatorios (después de las PASO y tras el cambio de Gobierno). El precio mayorista finalizó en $ 808,45, con un alza de 356% en el año.

En cuanto a las reservas del Banco Central, tras el salto devaluatorio que dispuso el nuevo Gobierno, la entidad ha estado registrando fuertes compras en todas las jornadas a través del mercado oficial de cambios y desde entonces, en poco más de dos semanas, acumuló compras netas por u$s 2864 millones.

Con las compras de las últimas dos semanas, el Central logró revertir el saldo negativo que acumulaba en el año y quedó con compras netas por u$s 490 millones en sus intervenciones cambiarias. No obstante, a pesar de la recuperación de las últimas dos semanas, las reservas brutas cayeron u$s 21.527 millones en el acumulado de 2023.