Claudio Zuchovicki reveló cuál es la clave de la Ley Ómnibus: "Si no es sustentable..."

El Gobierno nacional se juega una de sus cartas más fuertes con la Ley Ómnibus que se discute en el Congreso, y el analista financiero Claudio Zuchovicki detalló cuáles son las principales claves para el mercado además de qué se espera si se aprueba el proyecto.

"La economía está más pendiente de los indicadores políticos, el mercado va a mirar quién va a pagar las cuentas. Eso es lo que se discute, según lo que salga del Congreso será lo que mire la economía", opinó Zuchovicki en Radio Rivadavia sobre el proyecto que se discute desde este miércoles en el Parlamento.

El analista también se refirió a las concesiones que dio el Gobierno y se preguntó: "¿Qué pasa si no das la pelea ahora? ¿Cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? Es obvio que va a haber resistencia, ceder es parte del juego, consensuar, no hacer locuras".

El análisis de Claudio Zuchovicki la Ley Ómnibus

El Gobierno habilitó las Sesiones Extraordinarias para poder discutir este proyecto, el cual incluye también el DNU de Milei, y así comenzar a desregular la economía de cara a los próximos cuatro años de mandato.

Zuchovicki adelantó cuáles son las claves de la Ley Ómnibus para el mercado

"¿De qué te sirve aprobar una ley maquillada que no conforma a nadie? Si no es sustentable en el largo plazo no alcanza", lanzó el analista sobre las discusiones que se dieron en torno al proyecto de ley y la decisión de quitar el capítulo fiscal por parte del Gobierno.

También afirmó que "por lo menos se empezaron a discutir de cosas que hace diez o cinco años no se hablaban, por ejemplo la reforma laboral. Creo que desregula en el sentido de que puedo perder derechos en el sentido que los tenía, pero para mis hijos va a ser más fácil".

Ley Ómnibus: punto por punto, cómo quedó el texto final tras los cambios del Gobierno

Zuchovicki no solo se quedó en la ley, sino que también comentó la actualidad económica: "Se está limpiando mucho el balance del Banco Central. Antes de la dolarización se va a ver una competencia de monedas, un bimonetarismo, va a ser paulatino, dio un indicador al decir que al eliminar el déficit está más cerca".



"La inflación va en modo decreciente, sube, pero menos, todos creemos que el Gobierno mantendrá la meta del déficit fiscal cero a pesar del capítulo que se retiró de la ley", cerró el analista financiero sobre qué puede pasar durante el 2024.