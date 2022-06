Cepo al dólar: cuánto se ahorró por la restructuración de deuda compulsiva de empresas

El cepo a las empresas establecido por el Banco Central que obligó a las compañías a restructurar sus deudas en dólares permitió un ahorro de divisas de u$s 26.635 millones desde 2020.

El dólar blue pega otro salto y marca un nuevo récord histórico



Obligaciones Negociables: emiten la primera vinculada a la sostenibilidad por u$s 20 millones



Cepo al dólar

Los pagos netos en moneda extranjera realizados por empresas alcanzaron los u$s 5.367 millones entre enero de 2020 y abril de 2022.

Fue porque las regulaciones cambiarias desde el 2020 evitaron pagos de deuda con impacto en el mercado cambiario por u$s 26.635 millones, siendo unos u$s 12.756 millones por deuda con empresas vinculadas y u$s 13.889 millones por reestructuraciones de vencimientos de deuda con no relacionadas, según señaló el BCRA.

Así de un total de obligaciones exigibles en el período por u$s 32.000 millones se pagaron u$s 5.367 millones, 17% del total.

"Desde finales de 2019, la elevada carga de vencimientos de deuda externa privada obligó al BCRA a establecer un conjunto de regulaciones que limitan el acceso al mercado de cambios por este concepto, en vistas de evitar una demanda que podría resultar disruptiva para el funcionamiento del mercado de cambios", argumentó el BCRA en un comunicado.



Es que según señaló la autoridad monetaria, entre fines de 2015 y 2019 las empresas incrementaron un 83% su endeudamiento financiero externo, en más de u$s 21.000 millones, hasta alcanzar un volumen global de u$s 45.045 millones.

En este punto, la autoridad monetaria señaló que "el proceso de reestructuración de deuda del sector privado realizado en el marco de las regulaciones cambiarias y en particular la comunicación A 7106 del BCRA permitió un ahorro de divisas por 26.635 millones de dólares desde 2020 a la vez que evitó una crisis generalizada de impagos".

Cepo a empresas

Entre las principales regulaciones cambiarias para las empresas, se estableció:

La restricción el pago de deuda de una compañía a otra vinculada (sea esta del mismo grupo, su controlada o controlante).





(sea esta del mismo grupo, su controlada o controlante). La obligación de utilizar los dólares propios (activos externos líquidos depositados en el exterior) antes de poder comprar divisas para pagar deudas financieras o comerciales (por importaciones).





(activos externos líquidos depositados en el exterior) antes de poder comprar divisas para pagar deudas financieras o comerciales (por importaciones). Sólo pueden acceder al mercado para pagar deuda que está declarada y documentada y, a partir de 2020, que fue liquidada en el mercado de cambios.





Las firmas están obligadas a refinanciar al menos 60% de los vencimientos de deuda a un plazo promedio mínimo de dos años (se excluye de la obligación a las deudas inferiores a u$s 2 millones).





(se excluye de la obligación a las deudas inferiores a u$s 2 millones). Las empresas no pueden anticipar el pago de vencimientos con una antelación mayor a los 3 días hábiles.





con una antelación mayor a los 3 días hábiles. En caso de que las empresas quieran anticipar el proceso de refinanciación bajo las pautas establecidas por el BCRA, la exigencia de refinanciación se incrementa a al menos 70 por ciento.





Restricción en detalle

La Comunicación A 7106 y complementarias fue clave porque estableció los mecanismos para acceder al mercado de cambios por las deudas contraídas con contrapartes no vinculadas, por solamente el 40% del vencimiento de capital y el resto refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio no menor a 2 años.