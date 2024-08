Cayó el dólar MEP y las acciones ganaron hasta 7% en Wall Street

Wall Street arrancó la semana en alza y ayudó a los activos argentinos. A la espera de señales de la Reserva Federal respecto a un posible recorte sobre las tasas de interés, los índices bursátiles de Nueva York repuntaron hasta 1,4%, mientras los ADR argentinos ganaron hasta 6,9% y los bonos en dólares marcaron nuevas subas.

Los avances se dieron en una jornada en la que el BCRA compró u$s 88 millones a través del mercado oficial de cambios y el acumulado de compras netas ascendió a u$s 395 millones en el mes. Sin embargo, las reservas brutas cedieron u$s 29 millones y quedaron en u$s 27.511 millones.

A la vez, los dólares alternativos operaron con relativa calma. El dólar MEP a través del GD30 y el CCL mediante Cedear cayeron 0,4% hasta situarse en $ 1290 y $ 1286, respectivamente. El dólar blue, en tanto, avanzó 0,3% y se negoció en $ 1330 en la punta de compra y $ 1350 en la de venta.

Bonos y acciones, en verde



Los ADR argentinos se mostraron mixtos en Estados Unidos, aunque predominaron los avances. Las principales subas se registraron en los activos de Despegar (6,9%), Telecom (6,2%) y Edenor (5,6%) y las mayores bajas fueron los de las energéticas Transportadora de Gas del Sur (-1,6%) y Vista (-1,3%).

Las acciones también operaron en alza en el mercado local. El S&P Merval avanzó 0,5% en pesos y 0,9% en dólares. Las subas del panel líder fueron encabezadas por los papeles de Telecom (6,7%), Edenor (6,3%) y BBVA (2,8%) y las principales bajas fueron las de Transener (-2,1%), Aluar (-1,4%) y Ternium (-1,3%).

Los bonos soberanos en dólares se alinearon con el desempeño positivo de los mercados emergentes. Los Globales en Estados Unidos operaron en alza de manera generalizada, con avances de hasta 0,4%, liderados por los que vencen en 2029. El riesgo país, en tanto, se mantuvo en 1471 puntos básicos.