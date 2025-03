Cayó el dólar MEP, pero el BCRA vendió u$s 224 millones en el mercado oficial

El Banco Central tuvo que vender este viernes más de u$s 200 millones de las reservas para abastecer la demanda de divisas en el mercado oficial de cambios. De este modo, perdió parte de las compras previas, en una jornada en la que se registraron nuevas bajas en las cotizaciones de los dólares financieros.

El saldo negativo de este viernes para el Central fue de u$s 224 millones en el mercado oficial de cambios. Así, redujo a u$s 190 millones las compras netas acumuladas en las tres primeras jornadas de marzo. A la vez, las reservas brutas cayeron u$s 93 millones y quedaron en u$s 28.087 millones.

"La demanda de divisas se mantuvo muy activa en el mercado oficial de cambios y excedió la oferta disponible. Esto exigió ventas de dólares por parte del Banco Central para atender las necesidades del mercado", señalaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

En ese sentido, agregaron que "la autoridad monetaria se vio forzada a intervenir en el mercado con ventas que asistieron la demanda insatisfecha", ya que "los ingresos de divisas desde el exterior no tuvieron la consistencia necesaria y fueron desbordados por las necesidades de atender obligaciones".

Por otro lado, la cotización del dólar MEP a través del bono GD30 descendió 1,5% para ubicarse por debajo de los $ 1219, mientras el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear retrocedió 0,5% hasta situarse alrededor de $ 1221. El dólar blue, en tanto, operó sin variación, en $ 1195 en la punta de compra y $ 1215 en la de venta.