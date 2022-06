La gran gurú de Wall Street apuesta a una acción y se puede invertir desde la Argentina

Mientras que el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, le advierte a los inversores que la entidad se está preparando para un "huracán" económico, el mercado financiero sigue operando y trata de reposicionarse con acciones y CEDEARs en el marco de un contexto plagado de incertidumbre y de rumores negativos.

Las empresas tecnológicas no son ajenas a este fenómeno: las caídas acumuladas por los principales referentes de aquel sector avalan esta lectura y el efecto podría ser aún peor ante un endurecimiento de las tasas de interés referenciales propuestas por funcionarios de la Reserva Federal (FED).

Sin embargo, Cathie Wood, CEO y CIO de ARK Invest, volvió a apostar por Nvidia (NASDAQ:NVDA), ya que el popular administrador de fondos compró casi 250,000 acciones el jueves en tres ETF. Anteriormente, Wood y su equipo alguna vez fueron poseedores de NVDA antes de liquidar todas las posiciones del gigante de chips el 5 de noviembre de 2021 .

Esta operación registrada la semana pasada no pasó desapercibida.

LA lectura de cathie wood y la evolución de nvidia

Desde que Wood dejó NVDA, las acciones se desplomaron aproximadamente un 40 % después de negociarse alrededor del nivel de u$s 297 hasta el cierre del último jueves de u$s 178,51. Hoy, jueves 2 de junio, la acción marca los u$s 188,69 y su CEDEAR $ 1.680, aproximadamente.

ARK Invest adquirió acciones de NVDA en tres fondos negociados en bolsa diferentes y la mayor parte de las acciones se destinó a su fondo insignia.

Las diez posiciones más cuantiosas de Ark Invest.

ARK Innovation ETF compró 191.277 acciones de NVDA, mientras que ARK Next Generation Internet ETF adquirió 33.536 acciones y ARK Fintech Innovation ETF adquirió 20.473 acciones. En total, la compra de NVDA del jueves tiene un valor de mercado aproximado de u$s 43,7 millones para ARK Invest .



La compra de NVDA por parte de Wood significa su postura de que cree que este puede ser un buen punto para acumular posiciones para una retención a largo plazo. Otros expertos de la industria como el analista de Citi, Atif Malik, redujeron su precio objetivo en Nvidia a u$s 315 por acción desde u$s 350 y el analista de Morgan Stanley, Joseph Moore, rebajó su objetivo a u$s 182 por acción desde u$s 217.

NVIDIA: LOS ÚLTIMOS NÚMEROS

La empresa trabaja en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles.

En la última presentación de su balance, correspondiente al primer trimestre fiscal de 2023, con fecha final el 1 de mayo, los resultados arrojaron una ganancia por acción que alcanza los 1,36 dólares por encima de los 1,29 dólares por título esperados . Mientras que los ingresos se han colocado en los 8.290 millones de dólares y el mercado esperaba 8.110 millones.

Nvidia tuvo buenos resultados pero recortó estimaciones a futuro.

A pesar de la superación de las estimaciones, la incertidumbre está puesta sobre cómo podría ser su desempeño en el futuro: la compañía indicó que reducirá su ritmo de contratación y que controlará sus gastos, como respuesta a un entorno macroeconómico desafiante para el sector.



Así, a consecuencia de ello, sus ingresos se resentirán a futuro y se espera que el próximo trimestre sus ingresos alcancen los 8.100 millones por debajo de las expectativas de 8.540 esperadas, panorama que no se condice con el auge que tienen sus productos: sus ventas han aumentado un 46% interanuales y sus principales negocios, como la venta de juegos y sobre todo los centros de datos siguen creciendo a gran ritmo.