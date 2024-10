Carrera contrarreloj en el subte: piden que Mercado Pago abra pagos con QR

Una nueva disputa entre las billeteras y los bancos asoma en la City. Esta vez, se trata de una pelea por los medios de pago en el transporte público, más específicamente en los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. El ruido empezó con la decisión del gobierno de Jorge Macri de abrir el 1° de diciembre la red SUBE en los subtes, lo que desató una carrera contrarreloj donde Mercado Pago corre con ventaja sobre otras billeteras virtuales como Modo, que agrupa a los bancos, Naranja X y Ualá, entre otras.

Emova, la concesionaria del subte, eligió a Payway y Open Pass como adquirentes para pagos con tarjetas contactless y NFC, y a Mercado Pago como adquirente en pagos con QR. Esa última decisión, que tomó, asegura, tras convocar a todos los jugadores del mercado, generó suspicacias, ya que la compañía de Marcos Galperin también es billetera para iniciar pagos. Sus competidores piden que abra el sistema para que los usuarios puedan pagar con todas las opciones disponibles.

En Emova sostienen que de todas las propuestas recibidas "la única que presentó una solución para pago con código QR fue Mercado Pago, con quien ya veníamos trabajando y con quien habíamos realizado la implementación de la recarga de tarjeta SUBE mediante código QR interoperable en septiembre de 2023".

Mercado Pago aseguró que el sistema será abierto, pero el reloj apremia y sus competidores, que aún no tienen la información para integrarse, sostienen que no llegan a diciembre. Si el nuevo sistema de medios de pagos no es postergado a 2025, la compañía líder en pagos con QR jugaría con la ventaja de salir antes que sus competidores, apostando a que los usuarios se acostumbren a pagar el subte con su app y ganando principalidad.

"El QR para el pago de transporte será una solución abierta para que las billeteras que deseen incorporarlo puedan desarrollarlo. Es un proyecto complejo a nivel implementación y requiere del consenso entre todas las partes involucradas para su diseño", aseguran desde Mercado Pago.

Pero desde la vereda de enfrente reclaman que se modele una solución estandarizada para la adquirencia; y que abran la documentación en tiempo y forma para que el resto de las billeteras se puedan integrar. "El desarrollo que ellos están proponiendo requiere que divulguen documentación para que todas las billeteras puedan integrarse a la vez y eso es lo que no pasó todavía. Lo que no queremos que pase es que un molinete se pueda abrir con QR con una única billetera. Eso sería un paso para atrás en la Argentina, donde ya se abrió la interoperabilidad", afirma a El Cronista el referente de una billetera.

El jueves pasado se reunieron Mercado Pago y tres billeteras. No llegaron a un acuerdo, pero acordaron seguir trabajando en conjunto. Recibieron un fuerte mensaje del Banco Central en los últimos días. "Para nosotros no es negociable un circuito closed loop cerrado. Siempre tiene que ser abierto. Es interoperable o no es", aseveró Pedro Inchauspe, director del BCRA, en el Forbes Revolution Fintech Summit.

Pero la apertura de los medios de pago en el transporte es una discusión técnica que, en realidad, requiere una solución nacional. Si Nación Servicios, la empresa que procesará los pagos del transporte público de jurisdicción nacional, adopta un estándar distinto al del subte de la Ciudad, Mercado Pago quedará en offside.

A diferencia del QR en los comercios, los usuarios tendrán que presentar su propio QR en el transporte en la lectora del molinete. Desde Mercado Pago sostienen que es una alternativa inclusiva para todas las personas que no usan tarjetas o que prefieren y para quienes no tienen teléfonos con NFC. Sin embargo, la tendencia global que más se usa es pagar con el teléfono o con tarjetas contactless.