Caputo confirmó el pago de la deuda: cómo puede impactar en los bonos

Durante el fin de semana, el ministro Luis Caputo aseguró que el vencimiento de deuda por u$s 1500 millones con privados se va a pagar.

Así, el mercado elimina un factor de incertidumbre. Los analistas se entusiasman con la deuda y esperan mayores ganancias de mediano plazo.

Los bonos argentinos siguen entre los más riesgosos del mundoDespués del boom de cobertura, las ON entran en "wait and see"

Última semana del año

Los bonos argentinos inician la última semana del año sin grandes cambios.

Desde el piso de octubre, los Globales acumulan subas de entre 38% y 54% apoyados por la expectativa (y luego confirmación), de cambio de Gobierno, junto con la victoria de Javier Milei en las elecciones.

Adicionalmente, los bonos mejoraron gracias a una fuerte baja de tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo cual mejoró la performance de todas las curvas de renta fija global, incluida la deuda local.

Confirmado el pago

A pesar de la fuerte suba de las últimas semanas, los Globales siguen lejos de sus máximos.

Desde que salieron a cotizar, los Globales todavía acumulan pérdidas de entre 19% y 27%, a causa de la pérdida de reservas y el deterioro macroeconómico que hizo más insegura la deuda local.

Sin embargo, y sobre este punto, en el día de ayer, y a través de su red social "X" (ex Twitter), el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, confirmó que en enero se va a pagar los vencimientos de deuda en dólares con privados.

Un usuario de la red social le consultó al ministro si se iba a pagar el vencimiento del AL30, y el ministro le respondió afirmativamente con un "Claro".

Si bien durante 2024 hay pocos compromisos de deuda, lo concreto es que durante el mes de enero hay vencimientos por u$s 1500 millones, todo de intereses con privados.

Por otro lado, al FMI se le deberá abonar u$s 2000 millones, todo ello en un contexto de faltante de divisas en el BCRA ya que las reservas se ubican en -u$s 10.500 millones.

El otro gran vencimiento de deuda con privados que deberá afrontar la actual gestión es durante el mes de julio, y en el que vencen cerca de u$s 3000 millones.

De esta manera, se totaliza un valor aproximado de u$s 4500 millones de compromisos durante todo el 2024 con acreedores internacionales.

Este suele ser el compromiso más fuerte para el Gobierno ya que no es una deuda que pueda ser renegociada en forma directa, como si lo es la deuda con el FMI.

Por lo tanto, el Gobierno deberá buscar caminos alternativos para hacerse de divisas y pagarles a los inversores para evitar entrar en default.

En su informe de la semana pasada, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), remarcaban que el BCRA contaba con liquidez para hacer frente a sus deudas.

En el reporte destacaban que la semana pasada el BCRA había comprado reservas y en había pagado al FMI u$s 920 millones, mediante un préstamo puente de la CAF de US$960 millones.

La atención pasa ahora en el pago a privados, aunque el ministro aseguró su pago.

Según datos de PPI, del total de u$s 1500 millones de vencimientos de los bonos en enero, u$s 900 millones están en manos de privados.

A su vez, remarcaron que hay liquidez para afrontar el pago.

"Si bien las reservas netas se encuentran en un estimado de -u$s 10.261 millones, el BCRA tiene liquidez en divisas y treasuries por u$s 6309 millones y oro por u$s 4038 millones con los cuales podría afrontar el pago de cupones, ya que el único pasivo exigible de corto plazo son los encajes de los depósitos en dólares por u$s 9227 millones", detallaron.

Un grado menor de incertidumbre

De esta manera, confirmado el pago, se quita un factor de incertidumbre que pesa sobre los bonos.

El inversor en deuda suele juzgar la capacidad y/o voluntad de pago del emisor de deuda, por lo que, si el ministro aseguró su pago, el mercado debería operar con un grado de tensión menor.

Así, la deuda podría seguir escalando posiciones hacia niveles superiores, dentro de la idea de que el plan de estabilización podría mejorar los números de la economía y hacer más pagaderos los bonos.

La expectativa del mercado es que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos permita que la deuda local pueda cotizar con tasas y paridades similares a los que lo hacen créditos parecidos a los de la Argentina.

Hoy los bonos cotizan con niveles de paridad de 39% en promedio, siendo su mayor valor desde el primer trimestre de 2022.

A su vez, medidos por tasa de interés, los Globales del tramo corto rinden 34% en el Global 2029 y 31% en el Global 2030.

En el tramo medio y largo, los bonos argentinos rinden entre 18% y 21%.

Con estos niveles de tasa de interés sobre la deuda, el mercado sigue desconfiando de la capacidad y/o de la voluntad de pago de la Argentina.

La deuda local opera con niveles altísimos de tasa de interés y lo hace junto a los peores créditos a nivel global.

Las tasas a 10 años de Argentina están junto a los bonos de Sri Lanka y Ecuador.

Argentina cotiza con tasas mayores a los bonos de Pakistán, Egipto, Angola, que rinden entre 10% y 15%. A su vez, la deuda local está muy lejos de otros créditos como Turquía, Honduras, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú o Chile, que rinden entre 5%b y 8% a 10 años.

Los analistas de la consultora 1816 afirmaron que, planteando un escenario razonablemente optimista en el que todos los globales pasan a rendir 15% anual a un año vista, el retorno total (sin reinversión de cupones) del GD30 seria 68%, mientras que los GD35 y GD41 sería del 61% y 43% respectivamente.

Por su parte, Adrián Yarde Buller, estratega de Facimex Valores, remarcó que a medida que haya éxitos en la implementación del programa, los Globales irán convergiendo hacia los créditos "B".

Argentina cotiza como un crédito "CCC", una calificación que solo se asigna a países con muy alto riesgo de default como Ucrania (en guerra), Etiopía (hasta hace poco en guerra civil), Bolivia o Pakistán.

La siguiente escala es "B", economías altamente vulnerables como Angola, Ecuador, El Salvador y Egipto", dijo.

Además, agregó que "para sumarse a ellos Argentina debería resolver las principales anomalías de la economía, como remover los controles cambiarios o detener la espiralización inflacionaria"

Según cálculos de Yarde Buller, la mediana de créditos "B" rinde 11,0%, por lo que si los Globales comprimieran instantáneamente a esos niveles mostrarían subas entre 62% a 88% con los más cortos siendo los más beneficiados.

"Vemos gran atractivo en el tramo corto, destacando AL30 y GD29", dijo el estratega de Facimex Valores.

Finalmente, los analistas de Schroders detallaron cual sería el potencial alcista que tendrían los Bonos Soberanos en dólares si convergiesen a la curva promedio de los pares más próximos, con Rating entre BB+ y B-.

La conclusión de Schroders es que, en un escenario de administración satisfactoria de la deuda, los bonos más cortos (2029 y 2030) son los que evidenciarían el mayor potencial alcista producto de una mayor compresión, especialmente si la convergencia se hace a los pares de peor Rating.

Según cálculos de Schroders, si la Argentina cotizase como Ecuador, Egipto, Turquía o Nigeria, el potencial alcista sería de entre 141% en el GD29, mientras que el GD30, y el GD35 subirían 121% y 119% respectivamente.